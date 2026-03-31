SCB ମେଡିକାଲ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲେ ବିରୋଧୀ
କଟକ SCB ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : March 31, 2026 at 11:02 AM IST
CONGRESS BJD MLA MEET GOVERNOR, ଭୁବନେଶ୍ବର: କଟକ SCB ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ରାଜନୀତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ୍ ବିଧାୟକମାନେ ଲୋୟର୍ ପିଏମଜିରେ ଗଣଧାରଣା ଦେବା ପରେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକଭବନ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରା ନଯାଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ୍ କହିଛନ୍ତି,"କଟକ SCB ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିବା ସହ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।" ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍ୱର ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ ବୋଲି କାଡ଼ାମ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଣ ରହିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ?
ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ," ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୃତକମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଚାରପତି କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ । ସେହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସହ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। " ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଡିଟ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।
ଗତ 16 ତାରିଖରେ କଟକ SCB ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଆଇସିୟୁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ୧୩ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
