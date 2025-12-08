ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିଛି ଅପରାଧ ହାର: ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି
୨୦୨୪ ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧ ହାର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ୨୦୨୩ରେ ୧,୯୯,୯୫୪ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ୨, ୧୪,୧୧୩ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି।
Published : December 8, 2025 at 6:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଜି ସରଗରମ ହୋଇଛି ଗୃହ । ରାଜ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ।
NCRB (National Crime Records Bureau) ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ୨୦୨୪ ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧ ହାର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ୨୦୨୩ରେ ୧,୯୯,୯୫୪ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ୨, ୧୪,୧୧୩ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ରିପୋର୍ଟିଂ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ
ମୋଟ ଅପରାଧ ମାମଲା
- 2024ରେ- 2,14,113
- 2023ରେ- 1,99,954
ବଳାତ୍କାର ମାମଲା
- 2024ରେ-3,054
- 2023ରେ- 2,826
ଚୋରୀ ମାମଲା
- 2024ରେ- 17,805
- 2023ରେ- 16,851
ବିଜେପି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ହ୍ରାସ ପାଇଛ। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୭.୪% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ନାବାଳକ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ୪.୭% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଅଦାଲତ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ CCTV ସ୍ଥାପନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 18ମାସରେ 19 ଥର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଛି କାହିଁକି ? ଓଡିଶା ଯେମିତି ଥିଲା ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ । ଏ ସରକାର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଏବେ ସମାନ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ହତ୍ୟା ହେଲା ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ କଣ କରୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି।
'ଆମ ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡିକ ତୁଳନାରେ ଅପରାଧ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଜନା, ଛବିରାଣୀ ପରି ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଇତିଶ୍ରୀ, ବେବିନା ପରି ଅନେକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଥିରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ । ହେଲେ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନ ଥିଲେ । ହେଲେ ଆମ ସରକାର ଅପରାଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ।
ଅପରାଧ ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ଦରକାର
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏପରି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ କମ ହେଉଛି । ପୋଲିସ ଆଇନରେ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରବି ଦାଶ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି 85 ହଜାର 446 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ- MSME ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଓଡି଼ଶାର ଅବକାରୀ ଆଦାୟ 112% ବଢ଼ିଲା