ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କଲା ମିଲର୍ସ ସଂଘ, କାଲିଠୁ ଧାନକିଣା ସ୍ବାଭାବିକ
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ଧାନକିଣା । ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କଲା ମିଲର୍ସ ସଂଘ । ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : January 7, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : January 7, 2026 at 5:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲା ମିଲର୍ସ ସଂଘ । ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛି ମିଲର୍ସ ସଂଘ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ଧାନକିଣା । ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିବ ଧାନ । ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମିଲର୍ସ ସଂଘ ।
ମିଲର୍ସ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ:
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କଲା ମିଲର୍ସ ସଂଘ । 4 ଦଫା ଦାବିରୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦାବି ମାନିଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛି ମିଲର୍ସ ସଂଘ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 15 ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛି ମିଲର୍ସ ସଂଘ । ଏନେଇ ମିଲର୍ସ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଯୋଗାଣମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସ୍ବାଭାବିକ ହେଲା ଧାନ କିଣା:
ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଣମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ବାଭାବିକ ହେଲା ଧାନ କିଣା । ମିଲର୍ସ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ୪ ଦଫାରୁ ୨ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ l ମିଲର ସଂଘ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସଫଳ । 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି l
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଅନୁସାରେ...
19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ 15 ହଜାର 431 ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ 93 ହଜାର 867 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି l ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 13 ଲକ୍ଷ 59 ହଜାର 974 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ମିଲର ମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି l ଏ ବାବଦରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 891 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି l
ଚିଠି ଆସିଲେ ଧାନ ଉଠିବ ବୋଲି କହିଥିଲା ସଂଘ:
ସେପଟେ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିଲା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ l ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ଯାଏଁ ଧାନ ଉଠିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫାସଫା ମନା କରିଥିଲା । ଆଜି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ମହେଶ ବଂଶଲ କହିଥିଲେ, ‘ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ 4 ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର୍ କହିଛନ୍ତି l କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନାହିଁ l ଏବେ କିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ କହିଥିଲେ l ଏହା 14 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଲଢେଇ କରି ଆସୁଛୁ l ଗତ 5 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଉଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ରହିଛି l ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ଯାଏଁ ଧାନ ଉଠିବ ନାହିଁ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଧାନ ଉଠିନି ।’
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛି ମିଲର୍ସ ସଂଘ ।
ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡି:
ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାଶବର୍ମା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଟୋକନ, ମଣ୍ଡି ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ l ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଧରି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ବସିଛନ୍ତି l ସରକାର କୌଣସି କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିନି ବିଭାଗ ଡାକି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହଉ l 20 ରୁ 25 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଓଡିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ନଥିଲା l ମିଲର ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତୁରନ୍ତ ସମବାୟ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଡାକି ମିଲର ମାନେ କିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ସରକାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ l ଏଭଳି ଘଡିସନ୍ଧି ସମୟରେ ମିଲରସଙ୍ଘକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀକୁଳ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟହାର କରନ୍ତୁ l’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର