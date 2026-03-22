ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ୱ; ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କେଲ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ
ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସେବାୟତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ୱକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : March 22, 2026 at 7:07 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସେବାୟତ ଭାବେ ତିଆରି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ସିବିଏସି ଢାଞ୍ଚାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ସେବାୟତ ଘରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ସେବାୟତଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ପିଲାଦିନରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିପାରିବେ । ଫଳରେ ଆଗାମୀ ସେବାୟତ ପୀଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ ।
ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଘରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ:
ଏବେ ସେବାୟତ ଘରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପୁରୀରେ ଥିବା ଅନେକ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ ? ସେନେଇ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂରିଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସେବାୟତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ପାଠପଢା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳର ଅନେକ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି । ସେବାୟତ ଘର ପିଲାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କିଭଳି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଧି, ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁକୁଳର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ସେବାୟତଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ କିଭଳି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ତିତ । ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନିକଟରେ ଏନେଇ ଏକ କମିଟି ବୈଠକ ବସି ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ଯ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ, ବେଦ, ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ସେବାୟତଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଉଭୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
କେଉଁଠି ନିର୍ବାଣ ହେବେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ପରିବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ବହୁତ ଦିନର । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକ ବୈଠକ ଓ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ପୁରୀ ସହର ମାଟିତୋଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୯.୩୮ ଏକର ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ନର୍ସରୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଏସଇ (CBSE) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ । ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ସେବାୟତ ପରିବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ନୈତିକ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ଗୁରୁକୁଳରେ ମନ୍ଦିର, ଯଜ୍ଞଶାଳା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଡାଇନିଂ ଆଦି ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୬ କୋଟି ୧୯ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି । ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୋସାଇଟ ଗଠନ ବହୁ ଦିନରୁ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାସାରିଛି । ଆଉ କିଛି ଜବରଦଖଲ ରହିଚି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।"
