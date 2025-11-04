ETV Bharat / state

ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ; ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ

ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି ବାରିପଦା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଳକର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭଞ୍ଜଭୂମି ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସର ଏକାଧିକ ଛାତ୍ର। ବ୍ଳକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଉଲଗ୍ନ କରିବା ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ।

ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଳକର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ; ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ (ETV BHARAT ODISHA)

ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଞ୍ଜଭୂମି ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲା ଆଧାରରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନଂ ୨୨୧/୨୫ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାସହିତ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି ବାରିପଦା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ରବିବାର ଦିନ ସମୟରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁ ଯାଇ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏକ ରୁମ କୁ ଡାକି ନେଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ। ଏହା ପରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଲେ ସ୍କୁଲ ରୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଛାତ୍ର ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ।

