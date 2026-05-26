ଅଫିସରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପଶିବାରୁ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ରଣପୁର ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ
ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆସିବାକୁ ନେଇ ରଣପୁର ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ଯବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ । ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସ । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : May 26, 2026 at 7:11 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପଶି ଆସିଲେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ଯବହାର ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଓକିଲଙ୍କୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଅଫିସରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସ ଦୁର୍ବ୍ଯବହାର କରିଛନ୍ତି । ରଣପୁର ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନେଇ ରଣପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓକିିଲ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଅଫିସରେ ପଶିବା ମନା !
ରଣପୁର ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ । ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆସିବା ମନା । ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ଯବହାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରଣପୁରରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ରଣପୁର ଓକିଲ ବାର ଆସୋସିଏସନର ଆଡଭୋକେଟ ଯତୀନ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପଶିବା ମାତ୍ରେ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରାଗି ଯାଇ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ତୁମର କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
2ଟି କେସ୍ ଦାଏର:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଡଭୋକେଟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳବନ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସ କାମ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । 2ଟି ଯାକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରଣପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଆଡଭୋକେଟ ଯତୀନ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ରଣପୁର ଥାନାରେ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସ ପାଲଟା କେସ୍ ଆଡଭୋକେଟ ଯତୀନ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି କେସ ହୋଇଛି । 2ଟି ଅଭିଯୋଗରେ କେତେ ସତ୍ୟସତ ରହିଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ SP ସୁବାସ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଓକିଲସଂଘ:
ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟାନନ୍ଦ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି । ରଣପୁରର ସମସ୍ତ ଓକିଲ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ରଣଜିତ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ସହିତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି ।
ତୁ ତା କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ: ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ
ରଣପୁର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଯତୀନ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ମ୍ୟାରେଜ ରେଜେଷ୍ଟି ପାଇଁ ସବରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି ସେଠାରେ ସବରେଜିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଚପଲ ବାହାରେ ଖୋଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଚପଲ ନ ଖୋଲିଲେ କୌଣସି କାମ କରାଯିବନାହିଁ କହିଥିଲେ । ପରେ ତୁ ତା କରି ଅଫିସରୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଫାଇଲ ଫୋଫାଡ଼ି, କୌଣସି କାମ କରିବାପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ରହିଥିଲା ।"
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି:
ଓକିଲ ସଙ୍ଘ ରଣପୁରର ସଭାପତି ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଜଣେ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ସବରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ଚପଲ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିବ କହିବା କେତେଦୂର ଠିକ ? ଏଭଳି ଅଫିସରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ? ଆମର ଦାବି ଏଭଳି ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉ ଏବଂ ଗିରଫ କରାଯାଉ ।"
2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ:
ଅତିରିକ୍ତ SP ନୟାଗଡ଼ ସୁବାସ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ରଣପୁର ଥାନାକୁ ଦୁଇଟି FIR ଆସିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଯତୀନ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନାମରେ ଆଣିଥିଲେ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଯତୀନ ନାମରେ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ l"
ବିଜୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ SP ନୟାଗଡ଼ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି । ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଚପଲ ଖୋଲି ଯିବା ନେଇ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ । ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।"
ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । 'ମୋ ଉପରିସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କହିବେ' ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଓକିଲମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଶେଷ ଖବର ସୁ୍ଦ୍ଧା ଘଟଣାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରଣପୁରର ସମସ୍ତ ଓକିଲମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ l ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ସବରେଜିଷ୍ଟାରଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲେ ଉପରିସ୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରାଯିବ l ତେବେ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଚପଲ ନପିନ୍ଧି ଆସିବା ଭଳି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ ଓ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼