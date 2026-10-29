ଅନ୍ୟଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଲେନି ସାହିଭାଇ: କୋଡ଼ିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମାଜସେବୀ କଲେ ଶବ ସତ୍କାର
ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ହୋଇଥିଲେ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋଡ଼ିଏ ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ । ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଗ୍ରାମବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : October 29, 2026 at 10:37 PM IST
LAST RITES BY SOCIAL WORKERS, ବଲାଙ୍ଗିର: ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ହୋଇଥିଲେ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋଡ଼ିଏ ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ । ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ । ସମାଜସେବୀ କଲେ ଶବ ସତ୍କାର । ବଲାଙ୍ଗିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆଜି ବି ଜାତିପ୍ରଥା ମନୁଷ୍ୟକୁ କରିଛି ପର । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାହା ନ ହେବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଶବକୁ ଛୁଇଁ ନ ଥିଲେ। କିମ୍ବା ପାଖକୁ ଆସି ନ ଥିଲେ । ସେପଟେ କୋଡ଼ିଏ ଘଣ୍ଟା ଶବ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ସମାଜସେବୀ ଶବର ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗିର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଳିପଥର ଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଗ୍ରାମର ଗଜାଧର ବାଗ ଗେଟ ୩୨ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ତିନିଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗତକାଲି ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ପୁଅ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଏକା ପୁଅ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କ ଶବ ଧରି ବସି ରହିଥିଲେ । ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଚାରି କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭୟରୁ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନ ଥିଲେ । ଶେଷରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନପାଇ ପାଟଣାଗଡ଼ର କିଛି ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଗିରିରାଜ ଭୋଇ, ପ୍ରବୀଣ ପୁରୋହିତ ଓ ନିରୋଜ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେହିପରି ସେମାନେ ଶବକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଚାରି କାନ୍ଧ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ନୀତିରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଜାତିପ୍ରଥା ଆଜି ବି ମଣିଷଙ୍କୁ ନିଜଠୁ ପର କରୁଛି । ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ସାହା ନହେବା ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ସମାଜସେବୀ ନିରୋଜ ପଟେଲ ଓ ଗିରିରାଜ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି । ହେଲେ ଏବେ ବି ଆମ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର କରି ବସିଛି । ଏହିପରି ବେଲପଡ଼ା ଖଳିପଥର ଗ୍ରାମର ଗଜାଧର ବାଗ ୩୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଯାହାପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ କେହି ପାଖ ମାଡ଼ି ନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ତିନି ପୁଅ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ଘରେ ଏକା ପୁଅ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେହି ସାହା ହୋଇ ନଥିଲେ । ଶେଷରେ ସେ ଆମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ଆମେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆସି ଶବକୁ ଚାରି କାନ୍ଧ ଦେବାସହ ସସମ୍ମାନେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛୁ । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ମଣିଷକୁ ଜାତି ସମାଜରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାର ଅଧିକାର ମିଳିବା କଥା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଲୋକେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ଜରୁରୀ ।"
ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ମୋହନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ବାପା ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ଜାତି ଲୋକ ଆମକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଚାରି କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି । ହେଲେ କେହି ସାହା ହୋଇ ନଥିଲେ । ଶେଷରେ ମୁଁ ସମାଜ ସେବିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି । ସେମାନେ ଆସି ସମ୍ମାନର ସହ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚାରି କାନ୍ଧ ଦେଇ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆରଆଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା: କଲେଜ ସିଲ୍, ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର