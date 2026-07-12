ETV Bharat / state

ଏଣିକି ଦେୟଯୁକ୍ତ ହେବ ସହରର ଶୌଚାଳୟ:ୟୁଜର୍ସ ଫି ୫ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ବିଏମସି ମେୟର

'ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୌଚାଳୟ ଦେୟଯୁକ୍ତ ରହିିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଲାଗୁହେବ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ୍

ଦେୟମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଦେୟଯୁକ୍ତ ହେବ ସହରର ଶୌଚାଳୟ
common toilets in city to be Paid (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେୟମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଦେୟଯୁକ୍ତ ହେବ ସହରର ଶୌଚାଳୟ । ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାର୍ବଜନୀନ ଦେୟମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟକୁ ଗଲେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ୫ ଟଙ୍କା । କାରଣ, ଏଣିକି ବିଏମ୍ସି ଶୌଚାଳୟକୁ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବିଏମ୍ସିର ଶୌଚାଳୟକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଦେୟ। ଏନେଇ ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଚିଠି ପରେ ସବୁ ଶୌଚାଳୟକୁ ଦେୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି ।

ଏକ ମାସ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ

ଜଣେ ଲୋକ ପିଛା ୫ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଦେୟଯୁକ୍ତ ଶୌଚାଳକୁ ନେଇ ସୁଲୋଚନା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୌଚାଳୟ ଦେୟଯୁକ୍ତ ରହିିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଲାଗୁହେବ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି। ୧୦ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହିଁ ଏହି ଦେୟ ସୀମିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ୫ ଟଙ୍କା ନିଆଯିବ ।'

ମେୟର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'କର୍ପୋରେସନରେ ଏହା ପାସ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମାସ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଏହା ଦେଖାଯିବ । ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ।'

ଲୋକ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମେୟର କହିଛନ୍ତି, 'ଏଯାଏ କେହି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏଭଳି ହେଉଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଦେୟ ଦେଲେ ଲୋକ ସଚେତନ ଓ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ । ଶୌଚାଳୟର ସ୍ୱଛତା ବଢିବ। ଏଥିରୁ ଆସୁଥିବା ଦେୟ ବିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଲାଗିବ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ନିଜ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ବାଟ ମାରଣା ନ ହେଉ ତାହା ହିଁ ବିଏମ୍ସିର ଆହ୍ୱାନ ରହିବ । କାରଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଶୌଚାଳୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜର ଭାବିବି, ଆଉ ସ୍ଵଛ ରଖିବି-ଏହି ସଚେତନତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି' ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।

ଶୌଚାଳୟର ସ୍ୱଛତା ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ତେବେ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଶୌଚ ଓ ପରିସ୍ରା ତ୍ୟାଗକୁ ରୋକିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ସ୍ଵଛ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନେଇ ଓଡିଶା ସରକାର ୨୦୨୩ରେ ଦେୟମୁକ୍ତ ସାର୍ବଜନିକ ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ଶୌଚାଳୟକୁ ଦେୟମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୌଣସି ୟୁଜର ଫି (User Fee) ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏପରିକି ସବୁ ଶୌଚାଳୟ ବାହାରେ "No User Fee" ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସହରର ସବୁ ଶୌଚାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେୟମୁକ୍ତ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ।

ଯଦି କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଏ, ତେବେ 'ମୋ ସହର ସରକାର' ହେଲ୍ପଲାଇନ – 0674-2391395 ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରାବଧାନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ବିଏମ୍ସିର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୯ଟି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଓ ୫୬ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି । ସେହିପରି ୧୮ଟି ଇ-ଶୌଚାଳୟ ବିଏମସିରେ ଥିବା ବେଳେ ୭ଟି ବିଡିଏ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ: ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର; ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଉପରେ ରହିବ କଡା ନଜର



TAGGED:

PUBLIC TOILET TAKE USER FEE
BMC MAYOR
ଦେୟଯୁକ୍ତ ହେବ ସହରର ଶୌଚାଳୟ
ସର୍ବଜନୀନ ଦେୟମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ
COMMON TOILETS IN CITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.