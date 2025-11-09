ବାଲକୋନି ଭାଙ୍ଗି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କଟକ ମଣିସାହୁ ଛକରେ ବାଲକୋନି ଭାଙ୍ଗି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ 4 ଜଣିଆ କମିଟି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
Published : November 9, 2025 at 6:54 PM IST
କଟକ: କଟକ ମଣିସାହୁ ଛକରେ ବାଲକୋନି ଭାଙ୍ଗି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ 4 ଜଣିଆ କମିଟି । ଏହି କମିଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ । CMC କମିଶନର ତଥା ସିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 4 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଵା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଏହି କମିଟିରେ ସିଏମସି କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଓ R&B-୧ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସିଏମସି ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଘଟଣର ତଦନ୍ତ କରି ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଵା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାଲିଯାତ୍ରା ପରେ କଟକ ସହରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଵିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠାଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
କମିଟି ଗଠନ:
କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଲଡିଂ ବାଲକୋନି ଭାଙ୍ଗି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ସିଏମସିର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର, CMC ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର, R&B-1 ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ବାଲକୋନୀ ଭାଙ୍ଗି 3 ମୃତ୍ୟୁ:
ଗତକାଲି କଟକ ମଣିସାହୁ ଛକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲକୋନି ଖସିପଡି 3 ଜଣ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବାପ ପୁଅ ଓ ୩ ବର୍ଷର ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । SCBରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମୃତଦେହ ମଣିସାହୁ ଛକ ନିକଟରେ ପହଁଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ୫ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟି ଗଢି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁଜାଣି ଚୁପ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେବଳ ଏହି ବିଲଡିଂ ନୁହେଁ ସହରରେ ମୋଟ ୨୨୧ଟି ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ବିଲଡିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଥିବାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଭାଙ୍ଗି କାହିଁକି ଚୁପ ହେଇ ବସିଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟି ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୫ରୁ ୩୦ ପରିବାର ଏବେ ବି ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୫ ମହଲା ବାଲକୋନି ମରାମତି ବେଳେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲକୋନିକୁ ଛାତଟି ଗଳିପଡିଥିଲା । ତେବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଆଜବେଷ୍ଟସ ଘର ଉପରେ ପଡିବା ଫଳରେ ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ, ଅବଦୁଲ ଜାହିଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅବଦୁଲ ମୁଜାହିଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ । ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହଲା ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଥିବା ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଭଳି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
