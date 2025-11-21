ETV Bharat / state

ତୁଟୁନି କମିଟି-କାଉନସିଲର ବିବାଦ, ଖତ ଖାଉଛି 140 ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ

ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟଲ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ନ ତୁଟିବାରୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଆବଣ୍ଟନ ସଫଳ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।

Committee-Counsiler issues in Gajapati disrict vending zone distribution fails
କମିଟି-କାଉନ୍ସିଲର ବିବାଦ ତୁଟୁନି, ଭୂତ ଖାଉଛି 140 ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 7:23 PM IST

ଗଜପତି: ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା 140ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ଆବଣ୍ଟନ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହନ୍ତସନ୍ତ । ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜୁଛି । ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟଲ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ନ ତୁଟିବାରୁ ସଫଳ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

କମିଟି-କାଉନ୍ସିଲର ବିବାଦ ତୁଟୁନି, ଭୂତ ଖାଉଛି 140 ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ (ETV Bharat Odisha)

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର । ସମୟ ଅନୁସାରେ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଶହେ ବର୍ଷ ତଳେ ସହରର ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି । ସେହି ପୁରୁଣା ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

Shopkeepers are sitting spread out on the roadside.
ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପସରା ଖୋଲି ବସିଛି ଦୋକାନୀମାନେ (ETV Bharat Odisha)

କିମିଟିର ବୈଠକ ବସିନାହିଁ:

ବିଜେପି କାଉନସିଲର ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୋ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ବୋର୍ଡ ପୌରପରିଷଦ ଲଗାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନୋ ଭେଣ୍ଡି ଜୋନ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି ସେଇଠି ଖୋଲିଛି ପସରା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କେତେକ ତୃଟି ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ କାଉନସିଲରମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଆବଣ୍ଟନରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 5ଜଣ କାଉନସିଲରଙ୍କ ସମେତ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିସ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କିମିଟିର ବୈଠକ ବସିନାହିଁ ।"

Vending zone is closed.
ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ (ETV Bharat Odisha)
ଦୁର୍ନୀତି ସନ୍ଦେହ:

କମିଟିର ବିନା କୌଣସି ପରାମର୍ଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କାଉନସିଲର ତଥା ସଂପୃକ୍ତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦାଶ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗଠିତ କମିଟିର ବିନା କୌଣସି ବୈଠକ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କିଭଳି ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି । କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିନା ଆବଣ୍ଟନ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେବି । ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକାରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ମିଳିଛି । ଏହା ବିରୋଧରେ ମୁଁ ବିରୋଧାଭାଷ ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଆବଣ୍ଟନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖା ଯାଇଛି ।"

ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ
Vending Zone (ETV Bharat Odisha)
ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଷ୍ଟଲ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ କାଉନ୍ସିଲ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ସଂପର୍କରେ କାଉନ୍ସିଲ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୦ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବଳକା ଷ୍ଟଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌର ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
Traffic isuues in Gajapati
ଗଜପତିରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

'ସ୍ବଚ୍ଛ ଉପାୟରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ'

ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ନିର୍ମଳା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ 181 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର କାଉନସିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ତଥା ସ୍ବଚ୍ଛ ଉପାୟରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏକ 5 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଏହାକୁ ବଢାଇ 16 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ନେଇ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । "

Shop at No Vending Zone
ନୋ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି (ETV Bharat Odisha)

ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଣ୍ଟନ ବାକି ଅଛି:

ସେହିପରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି,"ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଜାଗାରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହାଟପଦା ଓ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଆବେଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ପାଖାପାଖ 180 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ପଞ୍ଜିକୃତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତେବେ ଲଟେରୀ ହେବା ବାକି ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

