କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କଟକଣା; ୬ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ବାରଣ, ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ
ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ୨ରୁ ରାତି ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନିୟମ ଲାଗୁ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 13, 2026 at 6:31 PM IST
COMMISSIONERATE POLICE PUJA GUIDLINES, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଳାଚଳ, ଜନସାଧାରଣ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ରାତି ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ । ରାଜଧାନୀରେ ୪ଟି ରାସ୍ତାରେ ୪ଟି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏପରିକି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ପୂଜା ୬ ଦିନରେ କୌଣସି ଭାରୀଯାନ ରାଜଧାନୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ
କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ-
- ରସୁଲଗଡ଼ ଛକଠାରୁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ବମିଖାଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, କଳ୍ପନା, ରବି ଟକିଜ୍ ଏବଂ ସାମନ୍ତରାପୁର ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
- ବାଣୀବିହାର ଛକଠାରୁ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ରୁପାଲି, ସତ୍ୟନଗର, ରାମ ମନ୍ଦିର, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଏବଂ ରାଜମହଲ ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
- ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
- ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକଠାରୁ ନ୍ୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ନିକୋ ପାର୍କ, ପଟେଲ ମାର୍ଗ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଏଜି ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
- ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକଠାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ଜାଭିୟର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡମଣା ଏବଂ ପଟିଆ ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
- ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଠାରୁ ରାଜ ଭାବନ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ବେହେରା ସାହି ଛକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
- ସିଆରପି ଛକଠାରୁ ପାୱାର ହାଉସ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ - ୮, ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
- ଫାୟାର ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଛକଠାରୁ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ପାଇକନଗର, ଶିରିପୁର ଛକ ଏବଂ ଗଙ୍ଗନଗର ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
- ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକଠାରୁ ପୋଖରୀପୁଟ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ଜାଗମରା ଛକ ଏବଂ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ - ୧୬, ବରମୁଣ୍ଡା ଠାରୁ ପଳାସୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାରୀ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ସେହି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପିତାପଲି ଛକଠାରୁ ବାମପଟ ରାସ୍ତାରେ ଭାୟା ଚନ୍ଦକା-ବାରଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଲିକୁଦା ଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ- ୧୬ରେ ମିଶିବେ ।
ସେହିପରି କଟକ ପଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଭାରୀ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲିକୁଦା ଛକ ଦେଇ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ– ୧୬ରେ ମିଶିବେ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଛକ ଓ ବିରୂପା ବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ଭାରୀ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ନିଷେଧ କରାଯିବ ।
ନୟାପଲ୍ଲୀ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୬ ଦେଇ କଟକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ (ଭାରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ) ଜୟଦେବ ବିହାର ଠାରୁ ବାମପାର୍ଶ୍ଵ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବେହେରା ସାହି, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର, ପାୱାର ହାଉସ ଏବଂ ୟୁନିଟ- ୮, ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ଛକ ଦେଇ ସିଆରପି/ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଗାଡିଗୁଡିକ ସିଆରପି ଛକଠାରୁ ଏକାମ୍ର କାନନ ରାସ୍ତା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି । ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ । ପୁରୀ ପଟୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକ ଠାରୁ ପାଣ୍ଡରା ଛକ ଓ ହାଇଟେକ୍ ଛକ ଦେଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ । ସେହିପରି ବରମୁଣ୍ଡା ପଟୁ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ ସହର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
ସେହିପରି ପୁରୀ ପଟୁ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକଠାରୁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡରେ ଆସି ହାଇଟେକ୍ ଛକ ଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ । ସେହିପରି କଟକ ପଟୁ ପୁରୀ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରଲିଖିତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ବସ୍ ବାଣୀ ବିହାର ଛକ କିମ୍ବା ରବି ଟକୀଜ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକ ଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ମିଶିବେ ।
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପଟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ କଳ୍ପନା ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେହି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକ, ସାମନ୍ତରାପୁର ଦେଇ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ । ନିୟମ ଉଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଭସାଣି ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ସହରର ୪ଟି ରାସ୍ତାରେ ୪ଟି କମିଟି ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ ।
- ଭୁବନେଶ୍ବର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କମିଟି (ସହିଦନଗର)
- ରାଜଧାନୀ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଭସାଣି କମିଟି (ନୟାପଲ୍ଲୀ)
- ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ବର ଭସାଣି କମିଟି (ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର)
- ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଭସାଣି କମିଟି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି
ଏଥିପାଇଁ ୨୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ଠାରୁ ରାତି ୧ଟା ଯାଏ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସହିଦନଗର ଭସାଣି କମିଟିର ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ସହିଦନଗରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ରାଜମହଲ ଛକ ଭାୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ହୋଇ ଯିବ । ଏତିକିବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଜନପଥରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକ ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗ ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ।
ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭସାଣି କମିଟିର ସବୁ ମେଢ଼ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ସୁର କମ୍ପାନୀ ଛକ ଭାୟା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍, ସିଆର୍ପି ଛକ, ଡିଏଭି ଛକ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଶିରିପୁର ଛକ ହୋଇ ଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ସିଆର୍ପି ଛକ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସିଆରପି ଛକରୁ ଏକାମ୍ର ପାର୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ରାସ୍ତା, ୟୁନିଟ୍-୮ ରାସ୍ତା, ଓୟୁଏଟି ଛକ, ନିୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭସାଣି କମିଟିର ସବୁ ମେଢ କ୍ଲବ ଟାଉନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ନାଲ୍କୋ ଛକ ହୋଇ ଯିବ । ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନ ପଟୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କିଟ୍ କିମ୍ବା କଳାରାହାଙ୍ଗ ଛକଠାରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ । ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆସୁଥିବା ଭାରିଯାନ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏନ୍ଏଚରେ ଯିବ । ଏହାଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏହି ନିୟମ ଉଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ-୨୦୦୩ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ।
ଅପରପକ୍ଷରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
- କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ (ପଳାଶୁଣୀ ଏବଂ ହଂସପାଳ)
- ଲିଙ୍ଗିପୁର ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଦୟା ନଦୀ ନିକଟ
- କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନିକଟରେ, ବାସୁଆଘାଇ, ଟଙ୍କପାଣିରୋଡ୍
- ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ନିକଟରେ ଜେଏମସି, ଜଟଣୀ ଅଧୀନରେ କିଟସ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାର୍ଶ୍ବ
- ଚନ୍ଦକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ନିଟସ ନିକଟରେ
- କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଏବଂ ବାଲିପାଟଣା ପିଏସ୍ ଏବଂ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ଵ ନିକଟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି; ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଡିସିପିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର