ETV Bharat / state

କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କଟକଣା; ୬ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ବାରଣ, ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ

ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ୨ରୁ ରାତି ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନିୟମ ଲାଗୁ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Commissionerate Police's Durga Puja restrictions: Heavy vehicle movement banned for six days; designated spots for immersion.
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କଟକଣା; ୬ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ବାରଣ, ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 6:31 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

COMMISSIONERATE POLICE PUJA GUIDLINES, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଳାଚଳ, ଜନସାଧାରଣ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ରାତି ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ । ରାଜଧାନୀରେ ୪ଟି ରାସ୍ତାରେ ୪ଟି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏପରିକି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।

Commissionerate Police's Durga Puja restrictions: Heavy vehicle movement banned for six days; designated spots for immersion.
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କଟକଣା; ୬ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ବାରଣ, ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ (ETV Bharat Odisha)

ପୂଜା ୬ ଦିନରେ କୌଣସି ଭାରୀଯାନ ରାଜଧାନୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ

କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ-

  • ରସୁଲଗଡ଼ ଛକଠାରୁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ବମିଖାଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, କଳ୍ପନା, ରବି ଟକିଜ୍ ଏବଂ ସାମନ୍ତରାପୁର ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
  • ବାଣୀବିହାର ଛକଠାରୁ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ରୁପାଲି, ସତ୍ୟନଗର, ରାମ ମନ୍ଦିର, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଏବଂ ରାଜମହଲ ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
  • ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
  • ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକଠାରୁ ନ୍ୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ନିକୋ ପାର୍କ, ପଟେଲ ମାର୍ଗ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଏଜି ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
  • ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକଠାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ଜାଭିୟର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡମଣା ଏବଂ ପଟିଆ ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
  • ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଠାରୁ ରାଜ ଭାବନ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ବେହେରା ସାହି ଛକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
  • ସିଆରପି ଛକଠାରୁ ପାୱାର ହାଉସ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ - ୮, ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
  • ଫାୟାର ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଛକଠାରୁ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ପାଇକନଗର, ଶିରିପୁର ଛକ ଏବଂ ଗଙ୍ଗନଗର ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
  • ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକଠାରୁ ପୋଖରୀପୁଟ ଛକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତା (ଜାଗମରା ଛକ ଏବଂ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା) ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ୨ରୁ ରାତି ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନିୟମ ଲାଗୁ ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ୨ରୁ ରାତି ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନିୟମ ଲାଗୁ । (ETV Bharat Odisha)

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ - ୧୬, ବରମୁଣ୍ଡା ଠାରୁ ପଳାସୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାରୀ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ସେହି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପିତାପଲି ଛକଠାରୁ ବାମପଟ ରାସ୍ତାରେ ଭାୟା ଚନ୍ଦକା-ବାରଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଲିକୁଦା ଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ- ୧୬ରେ ମିଶିବେ ।

ସେହିପରି କଟକ ପଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଭାରୀ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲିକୁଦା ଛକ ଦେଇ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ– ୧୬ରେ ମିଶିବେ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଛକ ଓ ବିରୂପା ବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ଭାରୀ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ନିଷେଧ କରାଯିବ ।

ନୟାପଲ୍ଲୀ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୬ ଦେଇ କଟକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ (ଭାରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ) ଜୟଦେବ ବିହାର ଠାରୁ ବାମପାର୍ଶ୍ଵ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବେହେରା ସାହି, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର, ପାୱାର ହାଉସ ଏବଂ ୟୁନିଟ- ୮, ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ଛକ ଦେଇ ସିଆରପି/ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଗାଡିଗୁଡିକ ସିଆରପି ଛକଠାରୁ ଏକାମ୍ର କାନନ ରାସ୍ତା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ।


ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି । ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ । ପୁରୀ ପଟୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକ ଠାରୁ ପାଣ୍ଡରା ଛକ ଓ ହାଇଟେକ୍ ଛକ ଦେଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ । ସେହିପରି ବରମୁଣ୍ଡା ପଟୁ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ ସହର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

ସେହିପରି ପୁରୀ ପଟୁ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକଠାରୁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡରେ ଆସି ହାଇଟେକ୍ ଛକ ଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ । ସେହିପରି କଟକ ପଟୁ ପୁରୀ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରଲିଖିତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ବସ୍ ବାଣୀ ବିହାର ଛକ କିମ୍ବା ରବି ଟକୀଜ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକ ଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ମିଶିବେ ।


ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପଟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ କଳ୍ପନା ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେହି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକ, ସାମନ୍ତରାପୁର ଦେଇ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ । ନିୟମ ଉଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ୨୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ଠାରୁ ରାତି ୧ଟା ଯାଏ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ୨୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ଠାରୁ ରାତି ୧ଟା ଯାଏ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
ରାଜଧାନୀରେ ୪ଟି ରାସ୍ତାରେ ୪ଟି କମିଟିର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ, ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ


ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଭସାଣି ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ସହରର ୪ଟି ରାସ୍ତାରେ ୪ଟି କମିଟି ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ ।

  1. ଭୁବନେଶ୍ବର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କମିଟି (ସହିଦନଗର)
  2. ରାଜଧାନୀ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଭସାଣି କମିଟି (ନୟାପଲ୍ଲୀ)
  3. ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ବର ଭସାଣି କମିଟି (ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର)
  4. ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଭସାଣି କମିଟି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି

ଏଥିପାଇଁ ୨୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ଠାରୁ ରାତି ୧ଟା ଯାଏ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ସହିଦନଗର ଭସାଣି କମିଟିର ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ସହିଦନଗରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ରାଜମହଲ ଛକ ଭାୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ହୋଇ ଯିବ । ଏତିକିବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଜନପଥରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକ ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗ ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ।

ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭସାଣି କମିଟିର ସବୁ ମେଢ଼ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ସୁର କମ୍ପାନୀ ଛକ ଭାୟା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍‌, ସିଆର୍‌ପି ଛକ, ଡିଏଭି ଛକ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଶିରିପୁର ଛକ ହୋଇ ଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ସିଆର୍‌ପି ଛକ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସିଆରପି ଛକରୁ ଏକାମ୍ର ପାର୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ରାସ୍ତା, ୟୁନିଟ୍-୮ ରାସ୍ତା, ଓୟୁଏଟି ଛକ, ନିୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ ।



ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭସାଣି କମିଟିର ସବୁ ମେଢ କ୍ଲବ ଟାଉନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ନାଲ୍‌କୋ ଛକ ହୋଇ ଯିବ । ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନ ପଟୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କିଟ୍ କିମ୍ବା କଳାରାହାଙ୍ଗ ଛକଠାରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ । ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆସୁଥିବା ଭାରିଯାନ ବସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏନ୍ଏଚରେ ଯିବ । ଏହାଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ରାଜଧାନୀରେ ୪ଟି ରାସ୍ତାରେ ୪ଟି କମିଟିର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ, ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ
ରାଜଧାନୀରେ ୪ଟି ରାସ୍ତାରେ ୪ଟି କମିଟିର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ, ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ନିୟମ ଉଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ-୨୦୦୩ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ଅପରପକ୍ଷରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି

  • କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ (ପଳାଶୁଣୀ ଏବଂ ହଂସପାଳ)
  • ଲିଙ୍ଗିପୁର ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଦୟା ନଦୀ ନିକଟ
  • କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନିକଟରେ, ବାସୁଆଘାଇ, ଟଙ୍କପାଣିରୋଡ୍
  • ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ନିକଟରେ ଜେଏମସି, ଜଟଣୀ ଅଧୀନରେ କିଟସ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାର୍ଶ୍ବ
  • ଚନ୍ଦକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ନିଟସ ନିକଟରେ
  • କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଏବଂ ବାଲିପାଟଣା ପିଏସ୍ ଏବଂ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ଵ ନିକଟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି; ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଡିସିପିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DURGA PUJA 2026
COMMISSIONERATE POLICE ON PUJA
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 2026
BHUBANESWAR DURGA PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.