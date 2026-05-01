12 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା; ସମ୍ବଲପୁରରେ କେବେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

ମହାନଗର ନିଗମର ଜନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାଢେ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ପହଂଚିଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Commissionerate police system
ସମ୍ବଲପୁରରେ କେବେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ? (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 11:26 PM IST

Updated : May 1, 2026 at 11:32 PM IST

4 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଘୋଷଣା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି । ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ପରେ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ବଡ ସହରରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିଥିଲା । ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କମିଶନରେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା l କିନ୍ତୁ 2014 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ଦେଇଥିଲେ ।

"ଦ ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ -2003" ଅନୁସାରେ ମହାନଗର ନିଗମରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାରର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2014 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ହୀରାକୁଦ, ବୁର୍ଲା ସହ ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକର 7ଟି ଓ ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର 5ଟି ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ ମିଶିବା ପରେ ଏହା ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସହ କମିଶନରେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଥାନାର ସଂଖ୍ୟା, ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ପରିସୀମା ପୁନର୍ଗଠନ କରି ଏକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା l

କମିଶନରେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି-

ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରହିଯାଇଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଜନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାଢେ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ପହଂଚିଛି l ସହରୀକରଣ ଯୋଗୁ ଅପରାଧୀ ଓ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା l ତେବେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବିକ କଥା l ତେବେ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଏହାର ଗତିଶୀଳତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି l ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କମିଶନରେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଲାଗୁ ନହେବା ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରି ରହିଛି l

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମହାସଂଘର ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋତା କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ଆଉ ଯୌଥ ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ l କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢି ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ଚାକିରୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି l ସେମାନେ ନିଜର ବୁଢ଼ା ବାପ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହରକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l"



ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ସୁକାନ୍ତ କରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗରର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି l ଆଉ ଏହି ଭଳି ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କାଠିକାର ପାଠ ହୋଇ ଯାଉଛି l ତେଣୁ ମହାନଗର ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଶା କାରବାର, ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଅଥବା ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି ପରି ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ୍ୟ ହୋଇଯିବ l ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି l

ସମ୍ବଲପୁର ଯୁବ ଶ୍ରମିକ ନେତା ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ଯିଏ 2013ରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କମିଶନରେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ 2013 ମସିହାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ l ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକେ ଏହି ଦାବି କରିଥିଲେ l ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲାଗୁ ନହେବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ପୋଲିସ ଏହି ସବୁ ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଫଳ ହେଉଛି l ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଶା କାରବାର ଓ ମରଣାସ୍ତ୍ର କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି l ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କମିଶନରେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l

ତେବେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେ ପୋଲିସର କ୍ଷମତା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ,ଏହା କେମିତି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ l ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି ଯେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେ ପୋଲିସର କିଛି ଜ୍ୟୁଡିସିଆଲ ପାୱାର ରହିଥାଏ l ଯେମିତି କି ଜମିବାଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ 107,145 ଧାରାକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ଏହି କ୍ଷମତା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥାଏ l ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିବା ତଥା ଛୋଟିଆ ଅପରାଧ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପାଖରେ କେତେକ ଜ୍ୟୁଡିସିଆଲ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ l ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ କୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ l ତେଣୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା l

ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେସ ବହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଏନେଇ ପଚରା ଯିବାରୁ ସେ ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନରଖି ପରୋକ୍ଷରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ରହିଛି l ତେବେ ବର୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ 16000 ନୂଆ ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l ଏହି ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୟୁନିଫର୍ମ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଛି l ଏହି କମିଶନ ଏହି ନୂଆ ପଦବୀ ଗୁଡିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇପାରେ l ତେଣୁ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 50% ବୃଦ୍ଧି ହେବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶା ପୋଲିସର ଗତିଶୀଳତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ l


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

SAMBALPUR POLICE COMMISSIONARATE
ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ
OFFICIAL ANNOUNCEMENTS IN 2014
COMMISSIONERATE POLICE SYSTEM

