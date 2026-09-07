ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତି ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର
ଆପରାଧ ଘଟାଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓ BMCର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 7, 2026 at 5:01 PM IST
Accused House Demolished, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ନିକଟ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କାଣ୍ଡି ଓରଫ ଜିତୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଛି । ପୋଲିସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC)ର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଜେସିବି ଆଣି ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିର ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ଓରଫ ବାବୁନା (୨୫) ଓ ଶୁଭମ ଦାଶ (୧୯)ଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ପୋଲିସ । ସରକାରୀ ଜମିରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଘର ଏବଂ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପୋଲିସ ଜଗି ରହିଥିଲା । ଏଥିରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜିତୁଙ୍କ ଦୋକାନ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ।
"ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି"
ଏନେଇ ଜୋନ୍-୨ ଏସିପି କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭମ ଓ ବାବୁନା ଘର ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଆଉ କିଛି ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଆପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କଲା ପରେ ବି ଚେତୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟହୋଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଏମସିକୁ ଚିଠି କରାଯାଉଛି ।
ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ ଘଟିଥିଲା ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ଗତ ଜୁଲାଇ ୩୦ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କାଣ୍ଡି ଓରଫ ଜିତୁ (୩୨)ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଜିତୁ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଘରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜିତୁ ଓ ବିଶ୍ଵନାଥ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିତୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଶୁଭମ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇଯିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ଘର ନିକଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଜିତୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ଜିତୁ ଦୋକାନ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଶୁଭମ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ କଟୁରୀରେ ହାଣି ଜିତୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପର ଦିନ ଜୁଲାଇ ୩୧ (ଶୁକ୍ରବାର)ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ ଜିତୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ସହ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଶୁଭମ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମର ଚଢ଼ଉ; ୭ ଗିରଫ, ଥାର୍ ସମେତ ୭ ଗାଡ଼ି ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର