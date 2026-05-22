ରାଜଧାନୀରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଭରତପୁରୁ ଥାନା କଳିଙ୍ଗନଗର ଏକ ନିଛାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ୬ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରି କାରରେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 22, 2026 at 7:35 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।
ଗତ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭରତପୁରୁ ଥାନା କଳିଙ୍ଗନଗର ଏକ ନିଛାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ୬ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରି କାରରେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ । ଅପହୃତ ଜଣକ ହେଲେ ନାୟପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମହମ୍ମଦ ସକିଲଙ୍କ ପୁଅ ମହମ୍ମଦ ପ୍ରିନ୍ସ ରାକିବ (୧୭) । ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଭିଏସଏସ ନଗରସ୍ଥିତ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ମହାଦୀପ ରାଉତରାୟ (୨୨), କଳିଙ୍ଗବିହାରର ସାଇ ଅବିଶେକ ପାଣି (୨୧), ଭିଏସଏସନଗରର ବିନୀତ ମହାନ୍ତି (୨୦), ସ୍ୱସ୍ତିକ ତ୍ରିପାଠୀ (୧୯), ପ୍ରଥମେଶ ପାତ୍ର (୨୦), ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା (୨୧) । ଗୋଟିଏ କାର୍, ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟି, ୫ଟି ମୋବାଇଲ, ଛୁରୀ, କାଠ ବାଡି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମହମ୍ମଦ ସକିଲଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ଭରତପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୪୨୪/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସକିଲଙ୍କର ଘାଟିକିଆ ଠାରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦୋକାନ ଅଛି । ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକ ଘୋରୋଇ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି । ବୁଧବାର ଦିନ ସକିଲଙ୍କ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦୋକାନକୁ ଡକାଇଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀୟାନ୍ସ ପାଢୀ ସହ ଏକ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଦେଇ ଘାଟିକିଆ ଯାଉଥିଲେ । ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରିନ୍ସକୁ ଅଟକାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କୌଶଳକ୍ରମେ ସେଠାରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ । ଅପହରଣକାରୀମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଏକ କାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ।
ଅପହର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କୁ ଭିଏସଏସ ନଗରର ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ବାପା ସକିଲଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଓ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ନପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସର ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀୟାନ୍ସ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ସକିଲଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ସକିଲ ଏନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୮ ବେଳେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଭରତପୁର ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା । ଫୋନ ଟ୍ରାକ କରି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କୁ ଭିଏସଏସ ନଗରରେ କାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ରାତି ପ୍ରାୟ ୯.୩୦ ମିନଟ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଭିଏସଏସ ନଗରରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।
ଗାଡି ଭଡା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିବାଦ ଥିଲା:
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଗାଡି ବେପାର ଥିଲା । ଗାଡି ଭଡା ବାବଦରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସକିଲଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ଥିଲା । ତେଣୁ ବାକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସକିଲଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରିନ୍ସ ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଜର କରିବା ସହ ପିଛା କରି ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର