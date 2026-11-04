ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ କଡ଼ରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ
କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପାର୍କ ଭିତରେ ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 4, 2026 at 2:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଗାଡକଣ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ କଡ଼ରୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଙ୍କାଳ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପାର୍କ କଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ RPF କଲୋନି ପରିସର ଥିବା ବୁଦାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି କଙ୍କାଳ ମିଳିଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପାର୍କ ଭିତରେ ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଅପରାଧର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କଙ୍କାଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଜୋନ୍-୫ ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, 'କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଏନେଇ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ମୃତଦେହଟି ପଚିଯାଇ କଙ୍କାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି। ହାପ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ପରୁଷ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଜଣାପଡିବ। ସବୁ ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପୁରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯିବ। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଯିବ। ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। DNA ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। l ତେବେ କିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଯାଏ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୋନ-5 ଏସିପି ।
ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ହୁଏତ ଯୁବକଜଣକ ନିଶା ଖାଇ ପଡିଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ବି ଘଟିଥାଇପାରେ। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର ମୃତଦେହ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଡିହେବା ଭଳି ଜଣାପଡୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ଏସିପି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଢୁଛି ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି