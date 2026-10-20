ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡ଼ି; ଭସାଣରେ ବାଜିବନି DJ, ମୁତୟନ ହେବେ ୪୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭସାଣି ପାଇଁ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି । ୪୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସହ ୧୦୦ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ କହିଲେ ଡିସିପି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

SECURITY ARRANGEMENT FOR RAVAN PODI
ରାଜଧାନୀରେ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡ଼ି; ୧୦୦ ମିଟର ପରିଧିରେ ରହିବେନି ଲୋକେ, ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ୪୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2026 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଚଳିତବର୍ଷ ରାବଣପୋଡି ଏବଂ ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି । ଏଥର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ସେହିପରି ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ଡିଜେ ଭାଜିଲେ ତାହା ଜବତ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଜଧାନୀରେ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡ଼ି; ୧୦୦ ମିଟର ପରିଧିରେ ରହିବେନି ଲୋକେ, ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ୪୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ (ETV Bharat Odisha)

୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡି ପାଇଁ ଅନୁମତି:

ଡିସିପି ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି,"୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଇଡଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଆୟୋଜକମାନେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣପୋଡି ଉତ୍ସବ କରିବେ । ରାବଣପୋଡି ସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବାରିକେଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାଣ ରଖାଯାଉଥିବା ଷ୍ଟୋର ହାଉସରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ରହିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ରହିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।"

ଡିଜେ ବାଜିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଡିସିପି

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଭସାଣି ପାଇଁ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି। ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ୪୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ୧୦୦ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ସେହିଦିନ ଶୀଘ୍ର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ଡିଜେ ବାଜିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏନେଇ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଥର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଡିଜେ ବାଜିଲେ ତାହା ଜବତ ହେବ ଏବଂ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେବ । ଏଥର ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂଜା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପିକର ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । "

କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରାବଣପୋଡ଼ି ଆୟୋଜନ ହେବ ?

ରାବଣପୋଡ଼ି ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା

  1. ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା କପିଳପ୍ରସାଦ ସ୍ଥିତ ଖେଳପଡ଼ିଆ
  2. ନହରକଣ୍ଟା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
  3. ବାଙ୍କୁଆଳ ଗାଁ ସ୍ଥିତ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ଖୋଲାପଡ଼ିଆ
  4. କୋରଡ଼କଣ୍ଟା ଗାଁ ସ୍ଥିତ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ଖୋଲାପଡ଼ିଆ
  5. ଇନ୍‌ଫୋସିଟି ଥାନା ପଛପାଖ ଖୋଲାପଡ଼ିଆ
  6. ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳପଡ଼ିଆ
  7. ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ
  8. ନନ୍ଦନକାନନ ସ୍ଥିତ ଗଣ୍ଡରପୁର ପଡ଼ିଆ
  9. ନୂଆପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କସ୍ତୁରବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ; କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAVAN PODI BHUBANESWAR
DURGA PUJA 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ବିବେକ ଏମ
ଭୁବନେଶ୍ବର ରାବଣ ପୋଡି
RAVAN PODI SECURITY ARRANGEMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.