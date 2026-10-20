ରାଜଧାନୀର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡ଼ି; ଭସାଣରେ ବାଜିବନି DJ, ମୁତୟନ ହେବେ ୪୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭସାଣି ପାଇଁ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି । ୪୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସହ ୧୦୦ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ କହିଲେ ଡିସିପି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 20, 2026 at 4:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଚଳିତବର୍ଷ ରାବଣପୋଡି ଏବଂ ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି । ଏଥର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ସେହିପରି ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ଡିଜେ ଭାଜିଲେ ତାହା ଜବତ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡି ପାଇଁ ଅନୁମତି:
ଡିସିପି ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି,"୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଇଡଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଆୟୋଜକମାନେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣପୋଡି ଉତ୍ସବ କରିବେ । ରାବଣପୋଡି ସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବାରିକେଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାଣ ରଖାଯାଉଥିବା ଷ୍ଟୋର ହାଉସରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ରହିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ରହିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।"
ଡିଜେ ବାଜିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଡିସିପି
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଭସାଣି ପାଇଁ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି। ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ୪୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ୧୦୦ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ସେହିଦିନ ଶୀଘ୍ର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ଡିଜେ ବାଜିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏନେଇ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଥର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଡିଜେ ବାଜିଲେ ତାହା ଜବତ ହେବ ଏବଂ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେବ । ଏଥର ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂଜା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପିକର ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । "
କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରାବଣପୋଡ଼ି ଆୟୋଜନ ହେବ ?
ରାବଣପୋଡ଼ି ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା
- ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା କପିଳପ୍ରସାଦ ସ୍ଥିତ ଖେଳପଡ଼ିଆ
- ନହରକଣ୍ଟା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
- ବାଙ୍କୁଆଳ ଗାଁ ସ୍ଥିତ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ଖୋଲାପଡ଼ିଆ
- କୋରଡ଼କଣ୍ଟା ଗାଁ ସ୍ଥିତ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ଖୋଲାପଡ଼ିଆ
- ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପଛପାଖ ଖୋଲାପଡ଼ିଆ
- ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳପଡ଼ିଆ
- ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ
- ନନ୍ଦନକାନନ ସ୍ଥିତ ଗଣ୍ଡରପୁର ପଡ଼ିଆ
- ନୂଆପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କସ୍ତୁରବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ; କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର