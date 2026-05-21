ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 'ଉଇ କେୟାର ସାଥି' ଆପ୍, ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିଲା 'ସରାଇ ୨.୦'
ଆପରାଧିକ କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସତର୍କ, 'ଉଇ କେୟାର ସାଥି' ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ । 'ସରାଇ' ଆପ୍ ନୂଆ ଫିଚର ସହ ଅପଗ୍ରେଡ୍ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 21, 2026 at 9:20 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ହିଂସା ଭଳି ଘଟଣା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପରାଧିକ କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସତର୍କ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପିସିଆର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସହ ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ।
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 'ଉଇ କେୟାର ସାଥି' ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ଅଣାଯାଇଛି । ବିପଦ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 'ମୋ ସାଥି' ନାଁ ରେ ଥିବା ଆପ୍ରେ ନୂଆ ଫିଚର ସହ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅପରାଧୀମାନେ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବାରୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ 'ସରାଇ' ଆପ୍’ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଫିଚର ସହ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଆପର ନାଁ 'ସରାଇ ୨.୦' ନାଁ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ 'ଉଇ କେୟାର ସାଥୀ' ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯିବ । ଏହି ଆପ୍ରେ ଏସଓଏସ ବଟନ୍ ସହିତ ୩ଟି ଆପଦକାଳୀନ ବଟନ୍ ରହିଛି । ଏହି ବଟନ୍କୁ ୨ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେସ କରି ଧରିବା ପରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୧୧୨ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସହ ଯୋଡ଼ିବ । ଏହି ଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଆପ୍ର ଏସଓଏସ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ କରିବା ପରେ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଆପେ ଚାଲୁ ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠିବ । ଏଥିସହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ । ସେହିପରି ଏହି ଆପ୍ରେ ୟୁଜର ଥିବା ସ୍ଥାନର ରିଅଲ ଟାଇମ ଲୋକେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ପଳାଇଯିବ । ଫଳରେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମିଳିପାରିବ ।
ସେହିପରି ଟୁଇନ ସିଟିର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୨୦୨୧ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟରେ 'ସରାଇ' ଆପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲା । ଅପରାଧୀମାନେ ସହରକୁ ଆସି ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଆପ୍ଟିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଫିଚର ଆସିଛି । ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏହି ଆପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆପରେ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବେ । ଫଳରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅତିଥିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର