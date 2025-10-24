ଗାଡିରେ ଲାଗିବନି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ହର୍ଣ୍ଣ; ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଗାଡିରେ ଲାଗିଥିବା ବିକଟାଳ ହର୍ଣ୍ଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ୬୨ ବସରୁ ୩୧ ହଜାର ଜରିମାନା ଅଦାୟ କରାଯାଇଛି ।
Published : October 24, 2025 at 12:08 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 12:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗାଡ଼ିରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦର ହର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ଲଗାଇଛନ୍ତି ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କାରଣ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରିଲେ ଧରୁଛି ପୋଲିସ୍ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିକଟାଳ ହର୍ଣ୍ଣ କାଢ଼ିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ବି କରୁଛି । ଏ ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ଆଇନ ଉଲ୍ଳଘଂନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଗାଡିରେ ଲାଗିଥିବା ବିକଟାଳ ହର୍ଣ୍ଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ପ୍ରେସର ହର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି । ଏନେଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଗାଡି ଅଟକାଇ ହର୍ଣ୍ଣ ଚେକ୍ କରୁଛି । ବଡବଡ ବସ ଓ ଟ୍ରକରୁ ପ୍ରେସର ହର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲି ଫାଇନ କାଟୁଛି । ୫୨ ମୋଟର ଭେଇକିଲ ଆକ୍ଟର ୧୮୨ଧାରରେ ଏଭଳି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। 80 ଡେସିବଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲାଯାଉଛି । ଏପରିକି ମଡିଫାଏଡ ସାଇଲେନ୍ସର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଓ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ୱର ପ୍ଲେଟରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିକର ମାରି ନମ୍ବର ଲୁଚାଇ ବୁଲୁଥିବା ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ୍।
ଚଢ଼ାଉ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ ବସ୍ ମାଲିକ
ଅନେକ ବସ୍ ଉଚ୍ଚ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ହର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ବିରକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହି ଦିଗରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ଗୁରୁବାର ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ବସ୍ ଗୁଡିକରୁ ଏହି ବିକଟାଳ ହର୍ଣ୍ଣ କାଢ଼ିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ।
୬୨ ବସରୁ ୩୧ ହଜାର ଜରିମାନା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ୧ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ୨ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣୀ ବିହାର, ବରମୁଣ୍ଡା ଓ କ୍ରାଉନ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ୧ ପକ୍ଷରୁ ୨୬ଟି ବସ୍ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ୨ ପକ୍ଷରୁ ୩୬ଟି ବସରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସେଫ୍ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଭିଯାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଥର ବସ୍ ଓ ବୁଲେଟଗୁଡ଼ିକରୁ ଏଭଳି ପ୍ରେସନ୍ ହର୍ଣ୍ଣକୁ କଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ମୋଟ ୬୨ ବସରୁ ୩୧ ହଜାର ଜରିମାନା ଅଦାୟ କରାଯାଇଛି ।
ଏ ନେଇ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଟ୍ରାଫିକ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟେଡ କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୁବପୀଢିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରିଲ୍ସ ଓ ସେଲ୍ଫି ନିଶା... କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ, ଧରାପଡିଲେ ଯିବ ଜେଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଗାଦି ଘର ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଏଠି ଶିଖ୍ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ