୪ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ; APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଠକୁଥିଲେ, ଜାମତାରାରୁ ହେଉଥିଲା ଅପରେଟ୍

୪ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆରଟିଓ (RTO) ଚାଲାଣ ଭରିବାକୁ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍। APK (Android Package Kit) ଫାଇଲ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଏହି ଫାଇଲକୁ ଲୋକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଠକେଇରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ୪ ଜଣ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଜି (ବୁଧବାର) ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଠକେଇର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଲିଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ମହମ୍ମଦ ଆବାସ୍ (୩୭), ମହମ୍ମଦ ସଲମନ (୨୯), ମହମ୍ମଦ ଆମୀର (୩୧) ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାମତାରାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମୁକେଶ ତୁରି (୨୭)। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୬ ମୋବାଇଲ, ୧୧ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ଫ୍ଲାଇଟ ଟିକେଟ୍ ଆଦି ଜବତ। ଏଥିସହ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଠକେଇ ଟଙ୍କାର ୩ ଲକ୍ଷ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଜି (ବୁଧବାର) ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମୁକେଶ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଚଳାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମ୍ବାଦିକ।ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
APK ଫାଇଲ କ୍ଲିକ୍ ପରେ କଟିଯାଇଥିଲା ୭ ଲକ୍ଷ APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧୀ (Etv Bharat) ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇର ଶିକାର ରସୁଲଗଡ଼ର ଯଶୋବନ୍ତ ଜେନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ସାଇବର ଥାନା ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୭୧/୨୦୨୫) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପକୁ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଆରଟିଓ ଚାଲାଣ ନାଁରେ ଏକ ଏପିକେ ଫାଇଲକୁ ସେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଏଚଡିଏଫସି (HDFC) ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ତେବେ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆବାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ମୁକେଶ କିଛିଦିନ ହେବ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜାଲରେ ମୁକେଶ ସହ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧୀ (Etv Bharat) ଜାମତାରା ନେଟୱର୍କରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡମୁକେଶ ୫ ଜଣିଆ ଜାମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ। ମୁକେଶର ଅନ୍ୟ ୪ ସହଯୋଗୀ ହେଲେ କିଙ୍ଗ ଖାନ୍, ରେହାନ ଖାନ୍, ଡଟ୍ ସୁଭମ ଓ ରାଜ କୁମାର। ସମସ୍ତେ ଏପିକେ ଫାଇଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଫେକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇ ଠକେଇ କରନ୍ତି। ମୁକେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ମ୍ୟୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ, ଏଜେଣ୍ଟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କରେ ରହୁଥିଲା। ମୁକେଶର ଅନ୍ୟ ୪ ଜାମତାରା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ ଚଳାଇଛି। APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧୀ (Etv Bharat) ପ୍ରତି ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପିଛା କମିଶନ୍ଠକେଇରେ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଆବାସ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ କରୁଥିଲା। ଏପରିକି ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରତି ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପିଛା ମୁକେଶ ଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ଏହି କାମରେ ଆବାସକୁ ସଲମନ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଆମୀର ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମୁକେଶକୁ ଦେଉଥିଲା। ଆମୀର ଏଥିପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପିଛା ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। APK ଫାଇଲକୁ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପରାମର୍ଶସାଇବର ଠକମାନେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମେସେଜ୍ କରି APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଠକୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ ଆସୁଥିବା APK ଫାଇଲକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନ କରିବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। APK ଫାଇଲ ପଠାଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧୀ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
