ଦୁଇ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଡିଲରଙ୍କୁ ଧରିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ; ୨୯ ଲକ୍ଷର ଧଳାଜହର ସହ କାର୍ ଜବତ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଡିଲରଙ୍କୁ ଧରିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ । ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧଳାଜହର ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଡିଲରଙ୍କୁ ଧରିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 22, 2026 at 6:29 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାଦା ପୋଷାକରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଲର୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକାମ୍ର କାନନ ପାର୍କ ରୋଡରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧଳାଜହର ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।


ଜେଲ ଗଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଫକ୍ରୁଦ୍ଦିନ୍ ଖାନ୍ (୪୪) ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ମହମ୍ମଦ ବାଦଶାହା (୩୨)। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ ସହ ୨୯୦ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗର, ୩ ମୋବାଇଲ, ନଗଦ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୧୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜାମିନ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ମୂଲ୍ୟ ୨୯ ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଫକ୍ରୁଦ୍ଦିନ୍ ନାଁରେ ମୋଟ୍ ୯ ଟି ମାମଲା ଫକ୍ରୁଦ୍ଦିନ୍ ନାଁରେ ମୋଟ୍ ୯ଟି ମାମଲା ରହିଛି । ସେସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ତିହିଡ଼ି ଥାନାରେ ୨ଟି ଏବଂ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଦଶାହାର ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସହ କମିଶନରେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ।
ସାଦା ପୋଷାକରେ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ବ୍ରାଉନସୁଗର ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଡିଲରକୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଦେବାର ଥିଲା । ଏନେଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ଟିମ୍ ଜାଣିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟାରୁ ୭ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଏକାମ୍ର କାନନ ପାର୍କ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ କାହାକୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ ଚଳାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

