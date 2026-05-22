ଦୁଇ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଡିଲରଙ୍କୁ ଧରିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ; ୨୯ ଲକ୍ଷର ଧଳାଜହର ସହ କାର୍ ଜବତ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଡିଲରଙ୍କୁ ଧରିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ । ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧଳାଜହର ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 22, 2026 at 6:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାଦା ପୋଷାକରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଲର୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକାମ୍ର କାନନ ପାର୍କ ରୋଡରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧଳାଜହର ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜେଲ ଗଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଫକ୍ରୁଦ୍ଦିନ୍ ଖାନ୍ (୪୪) ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ମହମ୍ମଦ ବାଦଶାହା (୩୨)। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ ସହ ୨୯୦ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗର, ୩ ମୋବାଇଲ, ନଗଦ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୧୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜାମିନ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ମୂଲ୍ୟ ୨୯ ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାରରେ ଜଣେ ଗିରଫ, 61 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୩.୫ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ଦୁଇ ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର