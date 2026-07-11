କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ନକଲି ଅଧିକାରୀ: IAS ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଠକିବା ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 11, 2026 at 9:19 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ନକଲି ଅଧିକାରୀ ଧରପଡ଼ିଲା । ନିଜକୁ IAS ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକୁଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ରବିନାରାୟଣ ଦାସ (୪୦) । ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ (OMC)ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଠକି ନେଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋନ୍ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ତାକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜେଲ ପଠାଇଦିଆଯାଇଛି ।
ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ପୂର୍ବରୁ ବି ରହିଛି ମାମଲା
ଏହି ମାମଲାରେ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଫେରାର ଅଛି । ତେବେ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଯାଜପୁର ସାଇବର ଥାନାର ଏକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଏପ୍ରିଲ ୧୧ରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୦୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ପଦୋନ୍ନତିପ୍ରାପ୍ତ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକିଥିଲେ । ରବିନାରାୟଣ ଓ ସହଯୋଗୀ ମନୋଜର ସହଯୋଗରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନରେ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇଥିଲେ ।
ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ନଗଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ନାମରେ ଜାଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଯାଞ୍ଚରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାରର ବିବରଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ, ଆଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀର ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇ ଓ ଜାଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ଅତିରିକ୍ତ SP ଗିରଫ: ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନକଲି ସବ କଲେକ୍ଟର ଗିରଫ, ଜାଲ୍ NEFT ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେଶନ୍ ଦେଖାଇ ନେଇଥିଲେ ଦାମୀ ସନଗ୍ଲାସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବୁନେଶ୍ବର