ETV Bharat / state

କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ନକଲି ଅଧିକାରୀ: IAS ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଠକିବା ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Commissionerate Police Arrest Fake IAS Officer In Rs 20 Lakh Job Fraud
ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଠକିବା ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 9:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ନକଲି ଅଧିକାରୀ ଧରପଡ଼ିଲା । ନିଜକୁ IAS ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକୁଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ରବିନାରାୟଣ ଦାସ (୪୦) । ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ (OMC)ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଠକି ନେଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋନ୍ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ତାକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜେଲ ପଠାଇଦିଆଯାଇଛି ।



ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ପୂର୍ବରୁ ବି ରହିଛି ମାମଲା

ଏହି ମାମଲାରେ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଫେରାର ଅଛି । ତେବେ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଯାଜପୁର ସାଇବର ଥାନାର ଏକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ।

Rabinarayan Das
ରବିନାରାୟଣ ଦାସ (ETV Bharat)
OMC ନାଁରେ ଜାଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇ ଫସାଇଥିଲେ

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଏପ୍ରିଲ ୧୧ରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୦୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ପଦୋନ୍ନତିପ୍ରାପ୍ତ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକିଥିଲେ । ରବିନାରାୟଣ ଓ ସହଯୋଗୀ ମନୋଜର ସହଯୋଗରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନରେ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇଥିଲେ ।

Shree Lingaraj PS
ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା (ETV Bharat)

ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ନଗଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ନାମରେ ଜାଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଯାଞ୍ଚରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାରର ବିବରଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ, ଆଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀର ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇ ଓ ଜାଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ଅତିରିକ୍ତ SP ଗିରଫ: ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା

ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନକଲି ସବ କଲେକ୍ଟର ଗିରଫ, ଜାଲ୍ NEFT ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେଶନ୍ ଦେଖାଇ ନେଇଥିଲେ ଦାମୀ ସନଗ୍ଲାସ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବୁନେଶ୍ବର

TAGGED:

FAKE IAS OFFICER
BHUBANESWAR FAKE OFFICER ARREST
JOB FRAUD BHUBANESWAR
ନକଲି ଆଇଏଏଶ ଅଫିସର
COMMISSIONERATE POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.