ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ, ସଙ୍କଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ
ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ । ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ l
Published : March 10, 2026 at 6:34 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 7:21 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ । ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ । ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ସଙ୍କଟରେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ । ବଜାରରେ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଳା ବଜାରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାର 21 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁକିଂ ହୋଇପାରୁ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏହାକୁ 25 ଦିନକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରବାହ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା- HARO । ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ହାରୋ ଦାବି କରିଛି ।
ହାରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେ.କେ. ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ । ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗଣ ବନ୍ଦ । ଚିନ୍ତାରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ । ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ହାରୋ । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାବିପତ୍ର । ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ହଠାତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା କମିଯିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ l ବୁକିଂ ବାତିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖାଲି ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବ l ଜରୁରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣକୁ ପୁନରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଓ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କଲା ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା । ଓଡ଼ିଶାରେ 50 ହଜାର ଲୋକ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସେମାନେ ବେକାର ହେବେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କୁ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ କମ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଯାହା ଗ୍ୟାସ 3ରୁ4 ଦିନ ଚାଲିବ l ଆଉ କେଉଁଠି 7 ଦିନ ଚାଲିବ l ପୂର୍ବ ଭଳି ସିଲିଣ୍ଡର ନ ଯୋଗାଇଲେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ," ବୋଲି ହାରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି କ୍ରାଉନ୍ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ l ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୂଚନା ନଦେଇ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଫଳରେ କେବଳ ଯେ ମାଲିକମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରୋଜି ରୁଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ l ସରକାର ଏ ନେଇ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଅତିଥିଁଙ୍କ ବୁକିଂ କୁ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତୁ l କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଗଲାଣି l ଏନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରି ବିହୀତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଵରୁପ ଅଧିକ ନହେଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇଦେବା ଉଚିତ୍ l ତାହା ନହେଲେ କୋଭିଡ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ l"
ସେପଟେ ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ୍ ର ପ୍ରୋପାଇଟର ନିବେଦିତା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ବହୁ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ହେଲେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି l କେବଳ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି l ଆମେ ତାକୁ ମାନି ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ଆଗକୁ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଯାହା ଆମେ କରିବୁ l ହେଲେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଏବେ ବୁକିଂ ର ଅବଧି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି l"
ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ LPG କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର LPG ବୁକିଂ ଅବଧି 21ରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ LPG ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ଏଲପିଜିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।
