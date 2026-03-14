କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ: ପୁରୀର ହୋଟେଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ
କମିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ । ହୋଟେଲ୍ ଓ ବେଳାଭୂମି ଖାଁ ଖାଁ । ଚିନ୍ତାରେ ହୋଟଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ।
Published : March 14, 2026 at 8:03 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ହୋଟେଲକୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଗତ ୪ରୁ ୫ ଦିନ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଫଳରେ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନି । ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ ୪ରୁ ୫ ଦିନ ହେବ ପୁରୀରେ ଥିବା ଅନେକ ହୋଟେଲରେ ଆଉ ନୂଆ ବୁକିଂ ଆସିନାହିଁ । ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ କେବଳ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି । ତେବେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ । ଅନେକ ହୋଟେଲ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ମେନୁକୁ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ୍ କରି ମାତ୍ର କିଛି ହାତ ଗଣତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ।
କେତେକ ହୋଟେଲରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ନଥିବାରୁ ହୋଟଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କେତେକ ହୋଟେଲ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କାଠ ଚୁଲି ଲଗାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ହୋଟେଲିୟର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଉ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗି ରହିଲେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲିୟର । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏବେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏବେ ପୁରୀ ଆସିବା ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପୁରୀକୁ ଗତ ୪ରୁ ୫ ଦିନ ହେବ ଯଥେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁମାନ କରୁଛି । ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କାରଣ ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି ।
ହୋଟେଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନଆସିଲେ ହୋଟେଲର ଆୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଫଳରେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କିସ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରିବେ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ । ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୁପ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ଵାଭାବିକ କରିବାକୁ ପୁରୀର ହୋଟେଲିୟରମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହରରେ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଧୀନରେ ୧୬୬ଟି ବଡ଼ ହୋଟେଲ ରହିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ହୋମ ଷ୍ଟେ କୁ ମିଶାଇଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେବ ।
ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ରାସ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଯୁଗବ୍ରତ କର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି,"କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ଏକ ଚିନ୍ତା ଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ। ଏବେ ହୋଟେଲ ଚଳାଇବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ହୋଟେଲ ଆଉ ଖୋଲି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ହୋଟେଲକୁ କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଫଳରେ ଆମେ ବାହାରୁ ବହୁତ୍ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଆମେ କେମିତି ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବୁ । ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି । ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା ଭାବେ ସରକାର ବିଚାର କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତୁ । ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟରର ସଭାପତି ତଥା ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି,"ଗତ ୪ ଦିନ ହେବ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ଯେଉଁ ଅତିଥି ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେବୁ । ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଫଳରେ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ହେଉନି । ଅନେକ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ପୁରୀରେ ଥିବା ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଟେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ତାହାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ । ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛି । ହେଲେ ଏନେଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ଆମେ ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ କରିବୁ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାର ଅଛୁ । ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେ କଣ ଖାଇବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ହୋଟେଲ ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ । ଗତ ୪ ଦିନ ହେବ ହୋଟେଲରେ ନୂଆ ବୁକିଂ ହେଉନି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ନ ହେଲେ ପୁରୀର ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିବ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏଣୁ ସରକାର ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
