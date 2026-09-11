କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ: ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଗଦର୍ଶନ
କର୍ଣ୍ଣେଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଗଢ଼ିଉଠିଛି, 'ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀ'- ଯେଉଁଠି ମାଗଣା କୋଚିଂ, ମାଗଣା ହଷ୍ଟେଲ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 11, 2026 at 7:15 PM IST
ODISHA JUBA PRASHIKHYANA ACADEMY, ଭୁବନେଶ୍ବର: ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଦେଶସେବା କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ । ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଏପରି ସ୍ବପ୍ନ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ଏହି ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ବାଟ ଜଣାନଥାଏ । କାହାକୁ କାହାକୁ ବାଟ ଜଣା ଥିଲେବି ଆଜିକା ସମାଜରେ ସହରରେ ମହଙ୍ଗା କୋଚିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି । ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଧାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏପରିସ୍ଥଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆଗେଇ ଆସି, ଏପରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯେପରି ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ । "ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀ"- ଯେଉଁଠି ମାଗଣା କୋଚିଂ, ମାଗଣା ହଷ୍ଟେଲ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା- 'କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ କରିସ୍ମା' ।
ଏ ହେଉଛି ‘ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀ’ । କର୍ଣ୍ଣେଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଢ଼ିଉଠିିଥିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଚାକିରି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।
ଆର୍ମିଠୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀରେ ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିବୀର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, କନଷ୍ଟେବଲ, BSF ଓ CRPF ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପାଠପଢ଼ା ସହ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ । ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ଯୁବକଯୁବତୀ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇସାରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି । ପୁଅଙ୍କ ସହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଏଠାରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
'ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି':
ଏନେଇ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଳରେ ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିକ ଚାକିରୀ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା । ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ସମେତ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚାକିରୀ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି । ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶସେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ସୂଚନା ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ନମିଳିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଭଲ କୋଚିଂ ନମିଳିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦେଶ ସେବାରେ କମି ରହୁଛି । ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣେଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ।
'ନିଜ ଦରମାରୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ':
ଏଠାରେ କୋଚିଂ ପାଇଁ କୌଣସି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫି ନେଉନାହାନ୍ତି । ବରଂ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜ ଦରମାରୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ଲେହରେ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଥିବାବେଳେ ଏକାଡେମୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁନୀଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏହା କେବଳ ବାରଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଟକରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ।
'ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା':
‘ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀ’କୁ ନେଇ ଆଶାୟୀ ବର୍ଷାରାଣୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ଧରି କୋଚିଂ ନେଉଥିଲି । ପାଠପଢ଼ା ସହ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି । ଏଠାର କୋଚିଂକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ସରସ କୁମାର ସାହୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ମାସ ହେଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି । ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିବା," ସେ କହିଛନ୍ତି ।
'ପୁଅ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି':
ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭରପୂର ଆଶା । ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ଶୁକାନ୍ତି ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରାୟ ୩-୪ ମାସ ହେଲା ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି । ଏଠାରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି । ପୁଅ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇ ଦେଶସେବା କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଦେଶ ସେବା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଶରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଏହି ଏକାଡେମୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ‘ବଡ଼ ଗଣେଶ’ ଟ୍ରେଣ୍ଡ: ଭକ୍ତିର ପର୍ବ ନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଞ୍ଚ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଜିନିଅସ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ! ଚାକିରି ଜୀବନ ପରେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ଅଦରକାରୀ ପାର୍ଟସ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର