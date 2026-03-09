ଭଡା ଘରୁ ମିଳିଲା କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅର ମୃତଦେହ: ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ, କାହିଁକି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ?
ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ସାବତ ମା’ଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ 10 ଦିନ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଆସିଥିଲେ ।
Colonel Daughter Death ଢେଙ୍କାନାଳ: ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ । ଭଡାଘରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ । ଆଜି(ସୋମବାର) ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ମହିଷାପାଟ ସ୍ଥିତ ହାଉସିଂ କଲୋନୀ ଫେଜ-୨ର ଏକ ଭଡା ଘରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ତେବେ ଟାଉନ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି ।
ଭଡାଘରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ:
କର୍ଣ୍ଣେଲ ଛବିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଗଙ୍କ 13 ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । କର୍ଣ୍ଣେଲ ଛବିଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥିତ 12 ଓଡ଼ିଶା ଏନସିସି ବାଟାଲିୟନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ମହିଷାପାଟ ସ୍ଥିତ ହାଉସିଂ କଲୋନୀ ଫେଜ-୨ରେ ଏକ ଭଡା ଘର ନେଇକି ରୁହନ୍ତି । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । କେଉଁ କାରଣରୁ ନାବାଳିକା ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଟାଉନ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।
ତଦନ୍ତ ଜାରି: ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି
ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ମୃତଦେହ ପଠାଯାଇଛି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।’
ଦ୍ବିତୀୟ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ:
ତେବେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଛବିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଗ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଘର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଂଶବାହାଳରେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ଝିଅ ଦ୍ବିତୀୟ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ରହୁଥିଲେ । ନିକଟରେ 10 ଦିନ ତଳେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଘରୁ ମିଳିଲା ସନ୍ଦେହ ଜଣକ ମୃତଦେହ:
ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳୁ ଶୋଇବା ଘରୁ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଭାବେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ନାବାଳିକା, ସାବତ ମା’ଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲେଖା ରହିଛି ।
ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ:
ତେବେ ପୋଲିସ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ୍ କରି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଛାଡି ନଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।’
