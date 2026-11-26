ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ, କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ୍
ଏସଏସବି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 26, 2026 at 10:13 PM IST
College staff arrested for misbehave, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ କଲେଜରେ ଏସଏସବି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ କଲେଜର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରିମୁଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମର ନିରାକାର ବିହାରୀ (୨୯) । ନିରାକାରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ମାମଲା (ନଂ.୫୨୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ କଲେଜରେ ଏସଏସବି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପୀଡିତା ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜର ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିବେଶ ନାଁରେ ୨୯.୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ; ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ୩ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ସ ଠାବ, ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୪ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ: ୧୬ ଜଣିଆ ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗିରଫ୍
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଣକ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଆସନ ସମ୍ପର୍କରେ କଲେଜର ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ପୁଣି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ପିସିଆରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିରାକାରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର