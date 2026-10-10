କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଡେଇଁଲା କଲେଜ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ: ଦିନରେ ପୁତୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାଦା, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ଅଭିଯୋଗ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 10, 2026 at 11:41 PM IST
Kendrapara College Election Violence, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ତାତି । ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନଗର ମଦନପୁର ସ୍ଥିତ ୟୁ.କେ.ମହାବୀର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପଙ୍କର ରାଉତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଇବା ଓ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରି ଅଭିଯୋଗ । ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜନଗର-କଟକ ରାଜପଥକୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ । ପୋଲିସ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଉଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପଙ୍କରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେବା ଓ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି ନେତା ଲଳିତ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଛାତ୍ର ଦୀପଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରସ୍ପର ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ପରେ ଏହା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପଙ୍କରଙ୍କ ଦାଦା କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ଲଳିତ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କରି ଫଟାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କ୍ଷୀରୋଦ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ପୁତୁରା ପାଖରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ୍ ସିଡିରେ ଲଳିତ ବାବୁ ମିଛରେ ଡାକିବା କଥା କହିବାରୁ ମୁଁ ମନାକଲି । ଫଳରେ ସେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସହିତ ସେ ନିଜେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛି । ଲଳିତଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଲଳିତ ବାବୁ ନିଜେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାର ଦେଲେ, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଫାଟି ଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେପି ନେତା ଲଳିତ ବେହେରା କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଜଣେ କଲେଜ ପିଲାକୁ କିଏ ମାରଧର କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଆସିଲୁ । କୋଉମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ । ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ ମାରିଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣି କରି ଆସିଛି । ଆହତ ଛାତ୍ର ସହ ମୋର ଏଯାବତ୍ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ । କଲେଜରେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା, ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଫୁଟେଜ ଅଛି, ସେଠି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜରେ ଯିଏ ମାରିଥିବେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ପେସେଣ୍ଟ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି । ଯାହା ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ସେ କହିପାରିବ କିଏ ମାରିଛି । ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ମେଡିକାଲ୍ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସଡିପିଓ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ ମେଡିକାଲ୍ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ୍ ପରିସରରେ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି,"ଯିଏ ଆହତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେଣି । ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥିତି ନର୍ମାଲ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ୟୁ.କେ.ମହାବୀର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ହିଂସା, ଧମକ ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକ-ରାଜନଗର ରାସ୍ତାରେ ଜଳାପୋଡା, ରାସ୍ତାରୋକ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ରାଜନଗର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏସଡିପିଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଚାପ ଓ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ-
ସଭାପତି ପଦବୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପଙ୍କର ରାଉତଙ୍କୁ କଲେଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ, ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଥାନା ଲୋକ ପଠାଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ । ସେହି ଭୟରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଫର୍ମ ଭରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ପିଲାଟିର ଦେହ ଖରାପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାନ୍ଦିକି ଫର୍ମ ଭରୁଥିଲା । ପିଲାଟିର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାକୁ ମେଡିକାଲ୍ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଲେଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଇ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ରୁମରୁ ବାହାର କରାଗଲା । କଲେଜ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ବେହୋସ୍ କରିଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ପୋଲିସ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ଉଠିଯିବାକୁ କହୁଛି । ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଥିଲା । ଏବେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏପରି ହିଂସା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ? ଆମ କାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡା ହେବେ ଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ," ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜନୈକା ଛାତ୍ରୀ ସେଠାରେ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେପି ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁ ଏହି ପଦବୀରୁ ଓହରି ଯାଆ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ପଶିବାରୁ ଜଣେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ି ମାଡ ଖାଇଛି । ସେହି ଝିଅଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଲଳିତ ବେହେରାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଲଳିତ ବେହେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ସେକ୍ସନ ପୋଲିସ୍ ମଗାଯାଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏସଡିପିଓ ସୁକାନ୍ତ ପାତ୍ର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗିଫ୍ଟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍: ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଏଲାରି ଗିଫ୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ବାହାରିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ମୈଦାନରେ 6649 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା