କମ୍ପୁଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ; ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ର, ଭଦ୍ରକରେ 9ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟିରେ ନିର୍ବାଚନ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବାତାବରଣ ବେଶ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର
Published : October 13, 2026 at 4:43 PM IST
ଭଦ୍ରକ: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପୁଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ । ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର । ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 9ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଆମୀ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ । ଉଭୟ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରିବା ସହିତ କଲେଜରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ 'ସାଏନ ଡାଏ' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ 7ଟି କଲେଜରେ କାଁଭାଁ ଘଟଣାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଜାରି ରହିଛି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଛାତଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ବିଭିନ୍ନ ମେସ୍, ହଷ୍ଟେଲ ଏପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।
ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୋଟ 43 ଜଣ ପାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପତ୍ୟାହାର ତଥା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ 40 ଜଣ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧାମନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 11ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଜଣିଏ ଲେଖାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ 11ଟି ପଦବୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ 33 ଜଣ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ରହି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ତିହିଡି ବିଏନଏମଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 24 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କାଏମ ରହିଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ବାସୁଦେବପୁର ଏବି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 87 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 56 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର କାଏମ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଚରମ୍ପା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 32 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ପତ୍ୟାହାର ତଥା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ 29 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 50 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି 47 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
ଏଥିସହିତ ବନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 42 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ଥିବା 41 ଜଣ ଛାତ୍ର ନେତା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି "ହ୍ୱାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍" ପରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଲେଜରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ମୋଟାମୋଟି ଆଜି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବାତାବରଣ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ; ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଢୋଲ ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ