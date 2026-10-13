ETV Bharat / state

କମ୍ପୁଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ; ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ର, ଭଦ୍ରକରେ 9ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟିରେ ନିର୍ବାଚନ

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବାତାବରଣ ବେଶ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର

college_election_campaign
ଭଦ୍ରକରେ 9ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟିରେ ନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭଦ୍ରକ: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପୁଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ । ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର । ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 9ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଆମୀ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ । ଉଭୟ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରିବା ସହିତ କଲେଜରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ 'ସାଏନ ଡାଏ' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ର, ଭଦ୍ରକରେ 9ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟିରେ ନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat Odisha)

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥ‌ିବା ଅବଶିଷ୍ଟ 7ଟି କଲେଜରେ କାଁଭାଁ ଘଟଣାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଜାରି ରହିଛି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଛାତଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ବିଭିନ୍ନ ମେସ୍, ହଷ୍ଟେଲ ଏପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।

ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୋଟ 43 ଜଣ ପାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପତ୍ୟାହାର ତଥା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ 40 ଜଣ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧାମନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 11ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଜଣିଏ ଲେଖାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ 11ଟି ପଦବୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ 33 ଜଣ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ରହି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

college_election_campaign
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପୁଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ତିହିଡି ବିଏନଏମଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 24 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କାଏମ ରହିଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ବାସୁଦେବପୁର ଏବି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 87 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 56 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର କାଏମ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଚରମ୍ପା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 32 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ପତ୍ୟାହାର ତଥା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ 29 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 50 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି 47 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।

college_election_campaign
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପୁଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିସହିତ ବନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 42 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ଥିବା 41 ଜଣ ଛାତ୍ର ନେତା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି "ହ୍ୱାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍" ପରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

college_election_campaign
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପୁଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ (ETV Bharat Odisha)

ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଲେଜରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ମୋଟାମୋଟି ଆଜି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବାତାବରଣ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

college_election_campaign
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପୁଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ; ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଢୋଲ ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

TAGGED:

COLLEGE UNION ELECTION 2026
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ 2026
କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର
STUDENTS ELECTION CAMPAIGNING
COLLEGE ELECTION CAMPAIGNING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.