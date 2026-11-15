ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସର୍ପରାଇଜ୍: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଆସିକା ଓ ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଲେ ସମୟ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଆସିକା ଓ ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 15, 2026 at 10:37 AM IST
Collector in Children's Day, ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଓ ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷା କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଛି ହସ । ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଗଞ୍ଜାମର ଗତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଆସିକା ଓ ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେ ଆସିକା ସ୍ଥିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହରିହର ହାଇସ୍କୁଲର ୩୭୮ ଜଣ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୩୫ ଜଣ, କେ. ନୂଆପଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୪୬ ଜଣ, ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଜାହାଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୨୧୫ ଜଣ, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୫୯ ଜଣ, ଜାହାଡ଼ା ନୂଆସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୧୯ ଜଣ ଏବଂ ବାସୁଦେବ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୨୨୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷା କିଟ୍ରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, କମ୍ପାସ ବକ୍ସ, କଲମ, ପେନସିଲ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ଆଦି ରହିଥିଲା । ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ । ଭୋଜନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇ ଥିଲେ । ନିଷ୍ଠା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ପାଠପଢ଼ି ଜୀବନରେ ସଫଳ ମଣିଷ ହେବାକୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଆସିକାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୋଟ ସ୍ଥିତ ବାଲ୍ମିକେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମାଶଙ୍କର ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦାନିଶ ବେହେରା, ଆସିକା ବିଡିଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଆସିକା ତହସିଲଦାର ସଙ୍ଗୀତା ସେନ, ଧରାକୋଟ ବିଡିଓ ଲିପିନା ଦାଶ, ଧରାକୋଟ ତହସିଲଦାର ଲମ୍ବୋଦର ମାର୍ଣ୍ଡି ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ଗଞ୍ଜାମର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁଣି ଯେପରି ଆଲୋକ ଫେରି ଆସିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ୧୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର