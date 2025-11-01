ETV Bharat / state

ଶିକ୍ଷକ ବନିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ: ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ, ଟିଚର୍ସଙ୍କୁ ନିୟମ ଶିଖାଇଲେ

ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ? କେମିତି ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗୁଣବତ୍ତା ? ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ କରି ଟିକନିଖ ବୁଝିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ।

Nayagarh collector and beo conducted surprise visit to school
Nayagarh collector and beo conducted surprise visit to school (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Nayagarh Collector School Inspection ନୟାଗଡ: ସ୍କୁଲରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଖାଇଲେ । କେବେଳ ସେତିକି ନୁହେଁ , ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ । ନୟାଗଡ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ମହିପୁର ଏବଂ ଚାହାଳି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ:
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଚାନକ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ମହିପୁର ଏବଂ ଚାହାଳି ହାଇସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଓ ପାଠପଢା କିପରି ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସାଜି ପାଠ ପଢାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଖାଇଥିଲେ ।

ଶିକ୍ଷକ ବନିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ : ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ, ଟିଚର୍ସଙ୍କୁ ନିୟମ ଶିଖାଇଲେ (ETV Bharat Odisha)

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, " ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ଠିକ ରହିବା କଥା । ସେମାନେ ଏଭଳି କୌଣସି କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କ୍ଷତି ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଖିଲାପ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ:

ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି । ଏହି ମାନ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଆମେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେସବୁର ସଠିକ ଅନୁପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରାଯିବ ।"

ଚାହାଳି ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି," ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଚାନକ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ଆସୋସିଏସନ-ଦୀପା (DIPA) କ୍ଲାସ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଂପର୍କରେ ପାଠ ଉପରେ କହିଥିଲେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଖାଇଥିଲେ । ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ।"

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ପରି ମିଶିଲେ:

ଛାତ୍ରୀ ଅଭିପ୍ସା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ଖାଇବା ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି l ଆଗରୁ ଯାହାବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏବେ ତାହା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ l ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାହୁଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳେ । ବିଇଓ ସାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖାଇଲେ । କଲେକ୍ଟର ସାର କମ୍ପ୍ୟୁୁଟର ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲରେ ଆମର କୌଶଳୀ କ୍ଲାସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ପଢାଯାଏ । କଲେକ୍ଟର ସାର ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ପରି ମିଶିଗଲେ ତ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ l"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

