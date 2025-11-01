ଶିକ୍ଷକ ବନିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ: ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ, ଟିଚର୍ସଙ୍କୁ ନିୟମ ଶିଖାଇଲେ
ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ? କେମିତି ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗୁଣବତ୍ତା ? ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ କରି ଟିକନିଖ ବୁଝିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ।
Published : November 1, 2025 at 1:26 PM IST
Nayagarh Collector School Inspection ନୟାଗଡ: ସ୍କୁଲରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଖାଇଲେ । କେବେଳ ସେତିକି ନୁହେଁ , ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ । ନୟାଗଡ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ମହିପୁର ଏବଂ ଚାହାଳି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ:
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଚାନକ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ମହିପୁର ଏବଂ ଚାହାଳି ହାଇସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଓ ପାଠପଢା କିପରି ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସାଜି ପାଠ ପଢାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଖାଇଥିଲେ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, " ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ଠିକ ରହିବା କଥା । ସେମାନେ ଏଭଳି କୌଣସି କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କ୍ଷତି ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଖିଲାପ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ:
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି । ଏହି ମାନ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଆମେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେସବୁର ସଠିକ ଅନୁପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରାଯିବ ।"
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ବାଘ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ-କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ମାଗଣାରେ ବସରେ ଯିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆଇକାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭଡ଼ା
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ AI ଟ୍ରେନିଂ; ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଚାହାଳି ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି," ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଚାନକ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ଆସୋସିଏସନ-ଦୀପା (DIPA) କ୍ଲାସ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଂପର୍କରେ ପାଠ ଉପରେ କହିଥିଲେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଖାଇଥିଲେ । ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ।"
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ପରି ମିଶିଲେ:
ଛାତ୍ରୀ ଅଭିପ୍ସା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ଖାଇବା ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି l ଆଗରୁ ଯାହାବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏବେ ତାହା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ l ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାହୁଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳେ । ବିଇଓ ସାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖାଇଲେ । କଲେକ୍ଟର ସାର କମ୍ପ୍ୟୁୁଟର ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲରେ ଆମର କୌଶଳୀ କ୍ଲାସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ପଢାଯାଏ । କଲେକ୍ଟର ସାର ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ପରି ମିଶିଗଲେ ତ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ