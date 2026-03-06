ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଥାନା ନାଗପୁରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । କଲେଜ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ।
Published : March 6, 2026 at 3:15 PM IST
Student Attack ନିମାପଡା: କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁକ୍ତଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲେଡରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଥାନା ନାଗପୁରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ, ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋପ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଘର ଠାରୁ ଦୁଇ ଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ବ୍ଲେଡରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନାଗପୁର ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଏସଡିପିଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବ୍ଲେଡ ଆକ୍ରମଣ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।’
ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ:
ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁତା ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା