ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, ବଢିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା
ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ ।
Published : November 18, 2025 at 3:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଶୀତ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଏହାସହ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଢିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା । ସାମାନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Rainfall Forecast & Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 18, 2025
Day-1 to Day-7 : Dry.
Day-1 to Day-7 : No Warning. #Rain #Odisha #Forecast #Warning #cold #WINTER pic.twitter.com/0Wqul76VEz
7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା:
ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ପାଗରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।
ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ?
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି ଅନୁଗୋଳରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲା 10 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।
ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରି 19 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 15 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ , ଗଞ୍ଜାମ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା 15 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବର 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର 15 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ:
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । 20 ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ଯାଏଁ କେରଳ ଓ ମାହେରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ , ରୟାଲସୀମାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ କାଲିଠାରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।