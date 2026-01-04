ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦରରେ ଓଡ଼ିଶା: ଶୀତରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବଢିବ । ପ୍ରବଳ ଜାଡରେ ସାରା ଓଡି଼ଶା ଥରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : January 4, 2026 at 9:54 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ । ପ୍ରବଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଫଳରେ ଶୀତରୁ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିଛି । ହେଲେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନ ଓ ଯାତାୟାତକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଘନ କୁହୁଡି । ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ମିଳୁନି ନିସ୍ତାର । ବିିିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 200ମିଟରରୁ କମ୍ ରହୁଛି ।
Warning over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 3, 2026
Day- 1 to Day-3 : Dense to Very Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts.
Day-4 & Day-5 : Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts.
Day-6 & Day-7 : No Warning. #Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/bhLMWoNk4Y
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀ ଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଓ ପାରାଦ୍ବୀପ ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବିଶେଷ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣିପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/gfMVDumaLB— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 3, 2026
ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆଜି ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିବ । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡି ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
- ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ: ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ
- 5 ଜାନୁଆରୀ: ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
- ଫୁଲବାଣୀ: 9 ଡିଗ୍ରୀ
- କୋରାପୁଟ: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ବୌଦ୍ଧ: 10 ଡିଗ୍ରୀ
