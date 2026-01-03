ଜାଡରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା: ଆହୁରି 4 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ଘନ କୁହୁଡି, 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସର୍ତକ ସୂଚନା
ଆଜି ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବଢିବ । ପ୍ରବଳ ଜାଡରେ ସାରା ଓଡି଼ଶା ଥରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ । ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ କୁହୁଡି ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହେଉଛି ପରିବେଶ । ଫଳରେ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ ବି କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଯାତାୟତରେ ବାଧା ଉପୁଯୁଛି । ଆଜି ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବଢିବ । ପ୍ରବଳ ଜାଡରେ ସାରା ଓଡି଼ଶା ଥରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
4 ଦିନ ଯାଏ ଘନ କୁହୁଡି ଲାଗିରହିବ:
ଏପଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ ସହ ଆଦ୍ରତାର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ଘନ କୁହୁଡି ଏଭଳି ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ତେଣୁ କୁହୁଡି ବଳୟରେ ରହିଛି ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଘନ କୁହୁଡି।ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ ବି କମ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆହୁରି 4 ଦିନ ଯାଏ ଏଭଳି ଘନ କୁହୁଡି ଲାଗିରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
Warning over the State. Day- 1 to Day-4 : Dense to Very Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts. Day-5 : Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts. Day-6 & Day-7 : No Warning. #Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/xY3VMn0X55— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 2, 2026
ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଆଲର୍ଟ:
ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି । ଆଜି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ଜଗତସିଂପୁରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିବ । ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡି ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଜାନୁଆରୀ 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର,ପୁରୀକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡପ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ପୁଣି ବଢିବ ଶୀତ:
କିଛି ଦିନ ହେବ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ର ବଢିବା ପରେ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଶୀତ ବଢିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 17 ଟି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 8 ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଘନ କୁହୁଡି ଓ ଓ 4 ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.5 ରହିଥିବା ବେଳେ ପାହାଡିଆ ଅଂଚଳରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
