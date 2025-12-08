ETV Bharat / state

ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା କଲବଲ କରିବ ଶୀତ, ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ପ୍ରବଳ ଶୀତକୁ ନେଇ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ।

ODISHA WEATHER FORECAST
ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 8, 2025 at 8:55 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ।ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏଣୁ ଶୀତ ଲହରୀକୁ ନେଇ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।

ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ବୀବେବୀ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବା ସହ ଘନ କୁହୁଡି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ । ପରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଆହୁରି ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ ।ଶୀତ ଲହରୀକୁ ନେଇ ଅନୁଗୋଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଉଲକେଲା, କୋରାପୁଟ ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡି ଅନୁଭବ ହୋଇଛି । ରାଉଲକେଲାରେ ୭.୨ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜି.ଉଦୟଗିରି ୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଯାହାକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।"

ଆଜିର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ?

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି(ସୋମବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି ଅନୁଗୋଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲା 7 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 11 ଡିଗ୍ରୀ , ଭଦ୍ରକରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।

ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 11 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରି 14 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡା 13 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 11 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା 11 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।

ଗଞ୍ଜାମରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର

