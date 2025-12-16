ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି କନ୍ଧମାଳ, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଲର୍ଟ
ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Published : December 16, 2025 at 8:28 AM IST|
Updated : December 16, 2025 at 9:39 AM IST
ODISHA COLD WAVE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଲବଲ୍ କରୁଛି ଜାଡ଼ । ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାରି ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା କହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନିୟାମକ ପାଣିପାଗ ସକ୍ରିୟ ନଥିବାବେଳ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନିୟାମକ ପାଣିପାଗ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଏହାସହ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କୋରାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । "
#Weather briefing (In #hindi ) by Scientist-C: Dr. Rajasree VPM, based on 0830 Hrs IST observation of #15thDecember,2025https://t.co/pkx1FfyXsU— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 15, 2025
ଆଜିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା :
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 6 ରୁ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି ଅନୁଗୋଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ , କେନ୍ଦୁଝରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ , ଭଦ୍ରକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/ZOTHhlqJTH— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 15, 2025
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନବରଙ୍ଗପୁର 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 11 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରି 12 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡା 11 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 12 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ନେଇ ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବର 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର