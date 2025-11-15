Bihar Election Results 2025

ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, 20 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ

ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ ପ୍ରକୋପ । 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଥିବା ବେଳେ, 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀଠାରୁ କମ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

Odisha Weather
ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2025 at 10:25 AM IST

Odisha cold wave ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଶୀତ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପପାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆଇଏମଡିର ଆକଳନ 'ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।' ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ରହିଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାଗରେ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ

ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡ. ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, " 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । 20 ତାରିଖ ପରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"

10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ପାରଦ:

ଆଜି (ଶନିବାର) ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି । 2 ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରେ ରହିଛି । 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ଭବାନୀପାଟଣା-11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ- 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ନବରଙ୍ଗପୁର - 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ରାୟଗଡ଼ା -14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ବଲାଙ୍ଗୀର- 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଅନୁଗୋଳ - 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସୋନପୁର - 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଢେଙ୍କାନାଳ- 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସମ୍ବଲପୁର - 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ରାଉରକେଲା - 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କେନ୍ଦୁଝର- 12ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା:

ଟିଟିଲାଗଡ, ନୟାଗଡ, କଟକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି । ନୂଆପଡା, ଗୋପାଳପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେବଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ତାପମାତ୍ରୀ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

IMD ALERT ODISHA
ODISHA WEATHER UPDATE
PHULBANI  JHARSUGUDA TEMPERATURE
ଓଡିଶା ଶୀତ ତାପମାତ୍ରା
ODISHA COLD WAVE

