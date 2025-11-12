Weather: ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ
ଓଡ଼ିଶାରେ ସଞ୍ଜ ନଇଁବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା । 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Cold Wave In Odisha: ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା । ପଶ୍ଚିମରୁ ନେଇ ଆଭ୍ୟାନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁଠି ଶୀତର ଲହର । ସଞ୍ଜ ନଇଁବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହ ହେଉଥିବାରୁ ଶୀତ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆଜି (ବୁଧବାର) ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ । ଆଜି ଶୀତ ଲହରୀ (Cold Wave) ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଶୀତ ସହ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟାମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ରହିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା:
- ଫୁଲବାଣୀ:10 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା:10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା:10 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼:10 ଡିଗ୍ରୀ
- କୋରାପୁଟ: 13 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ:13 ଡିଗ୍ରୀ
- ଢେଙ୍କାନାଳ:13 ଡିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝର:13 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭଦ୍ରକ: 13 ଡିଗ୍ରୀ
ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ । ମାତ୍ରା ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ଯମାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 4-5 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛି ।
