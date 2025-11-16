ଶୀତ ଦିନେ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ମନଇଚ୍ଛା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଔଷଧ; ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ହଠାତ୍ କମିଲା ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ିଲା ଶୀତ । ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, କାଶ । ମନଇଚ୍ଛା ଔଷଧ ନଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ।
Published : November 16, 2025 at 8:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହଠାତ୍ କମିଛି ତାପମାତ୍ରା, ବଦଳିଛି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ । ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ବଢିଛି ଶୀତ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଜନିତ ରୋଗରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ? ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା....
ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର:
କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହାରୀ ଅନୁଭବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ।ଏହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ କାଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏନେଇ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ବିଶେଷ କରି ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା ଜ୍ୱର ହେବା, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ସହିତ କାଶ ଓ ଛିଙ୍କିବା ଆଦି ଭାଇରଏଲ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ତୁଳସୀପତ୍ର, ମହୁ ଆଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ନାକରେ ଭଲ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ପାରିବା । ଏହା ସହିତ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ବା ଧଇଁସଇଁ ହେଉଛି, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା । "
ମନଇଚ୍ଛା ଔଷଧ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ମନଇଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କୌଣସି କାହା କଥାରେ ଔଷଧ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ । ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଛାତିରେ କଫ ଜମି ରହିଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟିକୁ ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ ସବୁବେଳେ ନିଶତେଜ ଦେଖାଯିବ । ପିଲାଟିର ଖାଇବା କମିବ । ପିଲାଟି ଚିଡଚିଡା ହେବ ଭଳି ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ । ଏହା ସହିତ ପଡୋଶୀ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲରୁ ଦେଖି କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।" ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଶୀତ ଦିନେ ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା:
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ସହିତ ଚର୍ମ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ସୋରିଷ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭେସଲିନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପାରିବେ । ସବୁଦିନ ଗାଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଫଳରେ ଚର୍ମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା । "
ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ:
"ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ ସଂଘାତିକ ହୋଇଥାଏ । ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଥା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସମେତ ଆଇସକ୍ରିମ ଆଦି ନଦେବା ଭଲ । ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ ଦେବେ, ସକସ ପିନ୍ଧାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଘୋଡାଈକି ରଖିବେ, ୬ ମାସରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।"
ମାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
ସେହିପରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି," ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ଅନେକ ଭାଇରାଲ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଦୈନିକ ୨୦-୩୦ ଜଣ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି । ବାହାରୁ ଆସିବା ପରେ ସଫା ସୁତୁରା ନହୋଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବାହାର ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଭଲ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ ହୁଅନ୍ତୁ । ହାତ, ଗୋଡ ଧୋଇବା ସହ ପୋଷାକ ବଦଳାନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ । ଏହି ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଥଣ୍ଡା-କାଶ, ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ହେଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଛୁଟି ଦେବା ଉଚିତ୍ ।"
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରୁ ନେଇ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମରୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ଶୀତର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ । ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2 -3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ସହ ଶୀତର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ତଥାପି ପଶ୍ଚିମ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ । 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
