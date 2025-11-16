ETV Bharat / state

ଶୀତ ଦିନେ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ମନଇଚ୍ଛା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଔଷଧ; ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ

ହଠାତ୍ କମିଲା ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ିଲା ଶୀତ । ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, କାଶ । ମନଇଚ୍ଛା ଔଷଧ ନଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ।

Winter Health Tips
ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରରୁ କିପରି ପାଇବା ମୁକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହଠାତ୍ କମିଛି ତାପମାତ୍ରା, ବଦଳିଛି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ । ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ବଢିଛି ଶୀତ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଜନିତ ରୋଗରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ? ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା....

ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରରୁ କିପରି ପାଇବା ମୁକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର:

କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହାରୀ ଅନୁଭବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ।ଏହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ କାଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏନେଇ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ବିଶେଷ କରି ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା ଜ୍ୱର ହେବା, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ସହିତ କାଶ ଓ ଛିଙ୍କିବା ଆଦି ଭାଇରଏଲ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ତୁଳସୀପତ୍ର, ମହୁ ଆଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ନାକରେ ଭଲ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ପାରିବା । ଏହା ସହିତ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ବା ଧଇଁସଇଁ ହେଉଛି, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା । "

ମନଇଚ୍ଛା ଔଷଧ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ:

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ମନଇଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କୌଣସି କାହା କଥାରେ ଔଷଧ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ । ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଛାତିରେ କଫ ଜମି ରହିଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟିକୁ ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ ସବୁବେଳେ ନିଶତେଜ ଦେଖାଯିବ । ପିଲାଟିର ଖାଇବା କମିବ । ପିଲାଟି ଚିଡଚିଡା ହେବ ଭଳି ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ । ଏହା ସହିତ ପଡୋଶୀ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲରୁ ଦେଖି କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।" ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

Winter Health Tips
ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରରୁ କିପରି ପାଇବା ମୁକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଶୀତ ଦିନେ ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା:

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ସହିତ ଚର୍ମ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ସୋରିଷ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭେସଲିନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପାରିବେ । ସବୁଦିନ ଗାଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଫଳରେ ଚର୍ମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା । "

ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ:
"ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ ସଂଘାତିକ ହୋଇଥାଏ । ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଥା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସମେତ ଆଇସକ୍ରିମ ଆଦି ନଦେବା ଭଲ । ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ ଦେବେ, ସକସ ପିନ୍ଧାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଘୋଡାଈକି ରଖିବେ, ୬ ମାସରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।"

ମାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
ସେହିପରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି," ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ଅନେକ ଭାଇରାଲ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଦୈନିକ ୨୦-୩୦ ଜଣ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି । ବାହାରୁ ଆସିବା ପରେ ସଫା ସୁତୁରା ନହୋଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବାହାର ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଭଲ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ ହୁଅନ୍ତୁ । ହାତ, ଗୋଡ ଧୋଇବା ସହ ପୋଷାକ ବଦଳାନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ । ଏହି ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଥଣ୍ଡା-କାଶ, ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ହେଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଛୁଟି ଦେବା ଉଚିତ୍ ।"

Winter Health Tips
ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରରୁ କିପରି ପାଇବା ମୁକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)



ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରୁ ନେଇ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମରୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ଶୀତର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ । ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2 -3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ସହ ଶୀତର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ତଥାପି ପଶ୍ଚିମ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ । 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଖାଲି ମହିଳାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବି ହୋଇପାରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର: ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? କାରଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA COLD WAVE
COLD COUGH FEVER KIDS
CAPITAL HOSPITAL BHUBANESWAR
CHILD VIRAL INFECTIONS WINTER
WINTER HEALTH TIPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.