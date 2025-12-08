ଜାଡରେ ଜଡସଡ ସାରା ଓଡିଶା; 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 11 ସହର, ଆଉ 4 ଦିନ ଶୀତରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର
ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା । ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୧୧ ସହର । ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦିଆ ଚେତବନୀ ।
Published : December 8, 2025 at 6:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରହର ସାରା ଓଡିଶା । ଥରୁଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉପକୂଳ । ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଶୀତର ଲହରି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୨ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତକୁ ନେଇ ଶୀତ ଲହରୀ ବା କୋଲଡ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ୧୨ ଯାଏଁ ଶୀତ ଲହରି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ୩ ଜିଲାକୁ କୋଲଡ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସମାନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୦ ତାରିଖରୁ କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ,କଳାହାଣ୍ଡି ,ସୋନପୁର ,ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ,କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଏହି ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ ଶୀତ ଲହରି ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
"ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମନକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିବା ସହ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ," ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ୧୧ ସହରରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ।
ଜି. ଉଦୟଗିରି ୪.୩, ସେମିଳିଗୁଡା ୪.୬, ଫୁଲବାଣୀ ୭.୨, ଝାରସୁଗୁଡା ୭.୪ , ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ୭.୫ , ରାଉରକେଲା ୭.୬ , ଚିପିଲିମା ୮, ଅନୁଗୁଳ ୮, କିରେଇ ୮.୯, ଭବାନୀପାଟଣା ୯ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ୭.୨ ଥିବା ବେଳେ ପାହାଡିଆ ଅଂଚଳରେ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ୪.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର