ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି, ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୫ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା
ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।
Cold Wave Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ। ରାତିର ତାପମାତ୍ର ଅହେତୁକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭ରୁ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୁତ ହେଉଛି।
Dense Fog warning for isolated pockets.
Day- 1 & Day-2 : Dense Fog warning for isolated pockets.
Day-3 to Day-7 : No Warning.
ଏପରିକି ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ଗତ ଦୁଇଦିନ ହେବ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର । ସେପଟେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦୁଇଦିନ ଯାଇ ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ କୋରାପୁଟ କନ୍ଧମାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days
ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇପାରେ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚେତାବନୀ
ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା।
Fog Forecast
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୧ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୯/୧୦ ଦିନ ହେବ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ଲାଗି ରହିଛି । ଏଭଳି ଲଗାତାର ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କେବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥିଲା । ଯଦିଓ ଆଜି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ତଥାପି ଶୀତରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନି ।
ସେହିପରି ଯଦି ସମଗ୍ର ଦେଶର ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ୧୭ ଡିସେମ୍ବର ସକାଳ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
WEATHER ALERT | DENSE FOG WARNING – 17th DECEMBER
Dense to very dense fog is very likely during the early morning hours of 17th December at isolated pockets over Uttar Pradesh and East Madhya Pradesh.
Dense fog conditions are also expected across Arunachal Pradesh, Assam &…
ଏହାବାଦ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
Weather Warning for 16th December 2025
