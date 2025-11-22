ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ: 24ରେ ଅବପାତ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି । 24ରେ ଅବପାତ ଏବଂ ପରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ।
Published : November 22, 2025 at 9:21 AM IST|
Updated : November 22, 2025 at 5:10 PM IST
LOW PRESSURE SOUTH ANDAMAN SEA ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି (ଶନିବାର) ଆଣ୍ଡାମାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । 24ରେ ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଉ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପାଗ ବଦଳି ପାରେ । ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା:
ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ମାଲାକ୍କା ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧି ପାଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃ୍ଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା 24ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଗତିର ଦିଗ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନିଭୂତ ହୋଇପାରେ । ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ । ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ ।
ପୁଣି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା !
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ସକାଳ 8.30 ସମୟରେ ମଲକ୍କା ରାଜ୍ୟ ଓ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛି । ଏହି 24 ନଭେମ୍ବର ପାଖାପାଖି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନିଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ।"
ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି#Odisha #weatheralert pic.twitter.com/4DCAlNnJDK— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 22, 2025
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଏବେ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିହେବ ନାହିଁ । ଲଘୁଚାପ ଘନିଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ।"
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି:
ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ । ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଉ ଦୁଇରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପାଗ ବଦଳି ପାରେ ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Minimum Temperature Forecast#temperature #WINTER #Odisha pic.twitter.com/GX0ThOoTzf— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 22, 2025
ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବେଶୀ ରହିଛି । ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।"
ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ?
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି ଅନୁଗୋଳରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲା 14 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ , କେନ୍ଦୁଝର 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 15 ଡିଗ୍ରୀ , ଭଦ୍ରକରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।
November 22, 2025
ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 16 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରି 15 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡା 14 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 19 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ , ଗଞ୍ଜାମ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବର 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର 19 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Rain Alert: କାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ, 24ରେ ଅବପାତ ରୂପ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Rain Alert: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 22ରେ ନେବ ଲଘୁଚାପ ରୂପ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Rain Alert: 22ରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଭିଜିବ ଉପକୂଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ !
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ