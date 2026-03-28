ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଗୃହରେ ମାଡିଗଲାଣି ଲତା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା । ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କଲେ ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

COLD STORAGE PROBLEM IN KENDRAPARA
ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 8:52 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ତାଲା ଝୁଲିବା ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।

ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଅଚଳ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଗୃହରେ ମାଡିଗଲାଣି ଗଛଲତା:

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହଯୋଗ ଓ ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକ ଗୁଲନଗର ଠାରେ ୨୦୨୨ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର । ୧୬ଟି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଥିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ସୌରଚାଳିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗୋବରୀ ନଦୀକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଏଥିରେ ଫୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବାକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗଛଲତା ମାଡି ଗଲାଣି । ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ଗୁଲନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଏମ.ବି.କେ ମିତା ସାହୁ କୁହନ୍ତି,"ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଏହାର କୁଲିଂ କମିବା କାରଣରୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକି ପୁନଃ ଚାଲୁ କରାଗଲା । ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ଚାଲିବା ପରେ ପୁଣି ଏହା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରଖୁଥିବା ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ । ସୋଲାର ବଦଳରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସଂଯୋଗ କରି ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନାହିଁ । ଆଜି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ପଡିଛି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ।"

ମେସିନ ଖରାପ ପରେ ବଦଳିଲା ଚିତ୍ର:

ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଧୂମାତ ଠାରେ ଧୂମାତ, ଇନ୍ଦୁପୁର, ନିକିରାଇ, ଚାରିଗାଁ, ଢୋଲ, କୋରୋ, କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଳି 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 50ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର । 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଦୈନିକ ବିଭିନ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ ମୋଟ 16 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମରେ କ୍ଷୀର, ଦହି ପ୍ୟାକେଟ, ଲହୁଣୀ ଓ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜ୍ଜନ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ଠାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବା, ଦହି ପ୍ୟାକେଟ, ଲହୁଣୀ ଓ ଘିଅ କରି ନିଜସ୍ୱ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଟୋରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ।

2024 ମେ' ମାସରୁ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡିକ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ଓ ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଡିପିଏମ, ଡିପିସିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏହି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୁଃଖ ବୁଝି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟା ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶ୍ରମ ଦେଇ ଆମେ ବେଶ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ । ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମେସିନ ଗୁଡିକ ଅଚଳ ହୋଇଯିବାରୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବନ୍ଦ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଆମେମାନେ ଏହାକୁ ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ବଡବଡ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ହେଲେ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆବେଦନ ଉପରେ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ।"

ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିଲିତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ତିନୋଟି ମିଶନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଚଳ ହୋଇପଡିଥିବା ଘଟଣା ନଜରରେ ଅଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଡିପିସି, ଡିପିଏମ ମିଶନ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯେତେଶୀଘ୍ର ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ । ବିଜେଡି ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦୁଇଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଦୁଇଟି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । କେବଳ ରାଜନଗର ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଏହାକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।"

