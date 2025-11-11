ETV Bharat / state

କୋରାପୁଟ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର : ବାଂଶପାଳରେ 50 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କଫି ଚାଷ, ଦୂର ହେବ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା

ଚା' ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ କଫି ଚାଷ । ଓଡ଼ିଶା କଫି ମିଶନ ସହାୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲାଗି ସାରିଲାଣି 17000 କଫି ଚାରା ।

Coffee Cultivation In Kendujhar Jaladiha Migration Problem Will Solved
କୋରାପୁଟ ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକିବ କେନ୍ଦୁଝର କଫିର ସ୍ୱାଦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Keonjhar Coffee Farming କେନ୍ଦୁଝର: କୋରାପୁଟ ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକିବ କେନ୍ଦୁଝର କଫିର ବାସ୍ନା । ଦିନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚା' ବଗିଚା ଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଜଳଡ଼ିହା ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶା କଫି ମିଶନ୍ ସହାୟତାରେ ୮ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ ୧୭ ହଜାର କଫି ଚାରା ରୋପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ପରେ ଲୋକେ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର କଫିର ସ୍ୱାଦ ନେବେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।

କେନ୍ଦୁଝରରେ କଫି ଚାଷ:

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ତରମାକାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳଡିହା ଗାଁ । ଗାଁର ଆମ୍ବତୋଟାରେ ଓଡିଶା କଫି ମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ୭ ଫୁଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ୧ ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ୧ ଫୁଟ୍ ଓସାର ଓ ୧ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳାଯାଉଛି । ସେଥିରେ ଗ୍ୟାମାକସିନ୍, ସାର, ଚୂନ ଦେଇ ମାଟି କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ୧୨ଟି ପତ୍ର ଥିବା କଫି ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି । ନିକଟସ୍ଥ ତଳବୈତରଣୀ ଗାଁରୁ ଏହି କଫି ଚାରା ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଏଠାରେ ୮ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ ୧୭ ହଜାର କଫି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ।

କେନ୍ଦୁଝର କଫି ସ୍ବାଦ ଚାଖିବେ ଲୋକ (ETV Bharat)

ଦୂର ହେବ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା :

ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନୀଳାଦ୍ରି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କଫି କ'ଣ ବୋଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଣିନଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଫି ଚାଷ ହେଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତରମାକାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚା' ବଗିଚା ଥିଲା । ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ । ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁ ନଥିଲା । ଚା' ଚାଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏବେ କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କଫି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି । କଫି ଚାଷ ଫଳରେ ଲୋକ ଆଉ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ । କଫି ଚାଷ ଫଳରେ ଲୋକ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ । ଗାଁରେ ରହି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"

ODISHA COFFEE MISSION
ଓଡ଼ିଶା କଫି ମିଶନ୍ (ETV Bharat)

୫୦ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ୬୫୦ ଶହ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି । ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଳଡ଼ିହା ଗାଁରେ ୮ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ୮ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୫୦ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ କଫି ଚାଷ କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ତରମାକାନ୍ତ ଚା' ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । କୋରାପୁଟ ପରେ, ଆଗକୁ କେନ୍ଦୁଝର କଫିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମକରଣ କରି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ । ଏଠାରେ କଫିର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାକାର ଉତ୍ପାଦିତ କଫି ବିକ୍ରି କରି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Coffee Plantation
ଜଣେ ମହିଳା କଫି ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

କଫି ସହ ହେବ ଗୋଲମରିଚ ଚାଷ:

କେନ୍ଦୁଝର ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା କଫି ମିସନ ଜରିଆରେ ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ ଏ ବର୍ଷ 20 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ କଫି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳଡିହା ଓ କୁଆଁରପାଳର 10 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ କଫି ଚାରା ଲଗା ସରିଲାଣି । ଜଳଡିହାରେ 8 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 23 ଜଣ ହିତାଧିକରୀ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା 1 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥ ପଠାଯାଉଛି । ଏ ବର୍ଷ 20 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ 50 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ କଫି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ତରମାକାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ହର୍ଟିକଲ୍ଚର ତରଫରୁ ଗୋଲମରିଚ ଚାରା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ।"

Coffee Plantation
ଜଣେ ମହିଳା କଫି ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

'କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଚତ୍ମକାର' ମନ୍ କି ବାତ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଫି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

କୋରାପୁଟ କଫି ଟୁରିଜିମ: ବଗିଚା ବୁଲି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ସୁଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ବାଦ


'କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଛି । ଏଠାକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ବଗିଚାରେ କାମ କରି ବେଶ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା' ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୟୋଜ୍ୟୋଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଲେଇ

Coffee Cultivation
କଫି ଚାରା (ETV Bharat)

' ଆଗରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ ଉପରେ ଭରଷା କରି କିଛି ଲୋକ ଜିବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି କଫି ଚାଷ ଉକ୍ତ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧୁରିବାର ଆଶା' ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଲେଇ

An Old Woman Planting Coffee
ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା କଫି ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

TAGGED:

କେନ୍ଦୁଝର କଫି ଚାଷ
ODISHA COFFEE MISSION
KENDUJHAR BANSPAL BLOCK
KORAPUT COFFEE MODEL KEONJHAR
KEONJHAR COFFEE FARMING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.