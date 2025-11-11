କୋରାପୁଟ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର : ବାଂଶପାଳରେ 50 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କଫି ଚାଷ, ଦୂର ହେବ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା
ଚା' ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ କଫି ଚାଷ । ଓଡ଼ିଶା କଫି ମିଶନ ସହାୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲାଗି ସାରିଲାଣି 17000 କଫି ଚାରା ।
Published : November 11, 2025 at 2:59 PM IST
Keonjhar Coffee Farming କେନ୍ଦୁଝର: କୋରାପୁଟ ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକିବ କେନ୍ଦୁଝର କଫିର ବାସ୍ନା । ଦିନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚା' ବଗିଚା ଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଜଳଡ଼ିହା ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶା କଫି ମିଶନ୍ ସହାୟତାରେ ୮ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ ୧୭ ହଜାର କଫି ଚାରା ରୋପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ପରେ ଲୋକେ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର କଫିର ସ୍ୱାଦ ନେବେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦୁଝରରେ କଫି ଚାଷ:
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ତରମାକାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳଡିହା ଗାଁ । ଗାଁର ଆମ୍ବତୋଟାରେ ଓଡିଶା କଫି ମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ୭ ଫୁଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ୧ ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ୧ ଫୁଟ୍ ଓସାର ଓ ୧ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳାଯାଉଛି । ସେଥିରେ ଗ୍ୟାମାକସିନ୍, ସାର, ଚୂନ ଦେଇ ମାଟି କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ୧୨ଟି ପତ୍ର ଥିବା କଫି ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି । ନିକଟସ୍ଥ ତଳବୈତରଣୀ ଗାଁରୁ ଏହି କଫି ଚାରା ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଏଠାରେ ୮ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ ୧୭ ହଜାର କଫି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ।
ଦୂର ହେବ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା :
ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନୀଳାଦ୍ରି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କଫି କ'ଣ ବୋଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଣିନଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଫି ଚାଷ ହେଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତରମାକାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚା' ବଗିଚା ଥିଲା । ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ । ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁ ନଥିଲା । ଚା' ଚାଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏବେ କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କଫି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି । କଫି ଚାଷ ଫଳରେ ଲୋକ ଆଉ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ । କଫି ଚାଷ ଫଳରେ ଲୋକ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ । ଗାଁରେ ରହି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
୫୦ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ୬୫୦ ଶହ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି । ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଳଡ଼ିହା ଗାଁରେ ୮ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ୮ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୫୦ ହେକ୍ଟର୍ ଜମିରେ କଫି ଚାଷ କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ତରମାକାନ୍ତ ଚା' ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । କୋରାପୁଟ ପରେ, ଆଗକୁ କେନ୍ଦୁଝର କଫିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମକରଣ କରି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ । ଏଠାରେ କଫିର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାକାର ଉତ୍ପାଦିତ କଫି ବିକ୍ରି କରି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଫି ସହ ହେବ ଗୋଲମରିଚ ଚାଷ:
କେନ୍ଦୁଝର ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା କଫି ମିସନ ଜରିଆରେ ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ ଏ ବର୍ଷ 20 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ କଫି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳଡିହା ଓ କୁଆଁରପାଳର 10 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ କଫି ଚାରା ଲଗା ସରିଲାଣି । ଜଳଡିହାରେ 8 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 23 ଜଣ ହିତାଧିକରୀ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା 1 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥ ପଠାଯାଉଛି । ଏ ବର୍ଷ 20 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ 50 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ କଫି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ତରମାକାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ହର୍ଟିକଲ୍ଚର ତରଫରୁ ଗୋଲମରିଚ ଚାରା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ।"
'କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଛି । ଏଠାକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ବଗିଚାରେ କାମ କରି ବେଶ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା' ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୟୋଜ୍ୟୋଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଲେଇ ।
' ଆଗରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ ଉପରେ ଭରଷା କରି କିଛି ଲୋକ ଜିବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି କଫି ଚାଷ ଉକ୍ତ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧୁରିବାର ଆଶା' ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଲେଇ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର