ପୁରୀରେ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ 83% ହ୍ରାସ; 'ଫନି' ପରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନଡ଼ିଆର ଅଭାବ, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ
କୋକନଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : September 4, 2026 at 9:30 PM IST
ନିମାପଡା (ପୁରୀ): ଦିନେ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବହନ କରୁଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 'ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ' ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ନିଜର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ‘ଫନି’ର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରହାର ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହାର ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ କମିଯାଇଛି । ଫଳରେ ନଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ହ୍ରାସ ପାଇଗଲାଣି । ଏପଟେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ନଡିଆ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
ଆଉ ମିଳୁନି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଡିଆ-
‘ଫନି’ ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି (ଆରଏମ୍ସି) ଅଧୀନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ନଡ଼ିଆ ନିଲାମ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୈନିକ ମାତ୍ର ୧୫ରୁ ୨୦ ହଜାରକୁ ଖସି ଆସିଛି । ଏବେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଡ଼ିଆ ମିଳୁନାହିଁ ।
ଚାହିଦାର ମାତ୍ର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପୂରଣ ହେଉଛି-
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିଜର ନଡ଼ିଆ ଚାହିଦାର ମାତ୍ର ୩୦ରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡୁରୁ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ନଡ଼ିଆ ପୁରୀ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି । ତାମିଲନାଡୁରୁ କେବଳ ଛଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଆସୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କତାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହା କତା ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।
ନଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା ବଜାରରେ ପଇଡ଼ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି-
ବାତ୍ୟା ଫନି ପୂର୍ବରୁ ଆରଏମ୍ସିରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ୧୫ରୁ ୧୬ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ୨୦ରୁ ୨୫ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଦର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇସାରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ନଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା ବଜାରରେ ପଇଡ଼ର ଚାହିଦା ଓ ଦର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଇଡ଼ର ଦାମ୍ ୫୦ ଟଙ୍କା ଟପିଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ନଡ଼ିଆ ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଗଛରୁ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାସହ ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବା ପାଇଁ ତୋଳାଳି ମିଳୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
'ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଯାଉଥିଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନଡିଆ'-
ବାସୁଦେବ ଟ୍ରେଡସ୍ ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେବଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ କୁହନ୍ତି, ଆମର ବାପା ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଦାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ବିଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ଏଠାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା । ଉତ୍ତର ଭାରତ ଯେପରିକି ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଜାଗାକୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଯାଏ । ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କହିଲେ ଆମର ନଡ଼ିଆ । ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ନଡ଼ିଆ ଯାଉଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆ ଫଳେ । ୧୯୯୯ ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ।
ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଚାଷର ତୁରନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳେନି । ଅତି କମରେ ୭/୮ ବର୍ଷରେ ଫଳିଥାଏ । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ହ୍ରାସ ପାଇଗଲାଣି । ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହୁଛି । ସାର୍, ଔଷଧ ଦିଆଯିବା ସହିତ ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମିଳୁଛି । ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ କମ୍ ରହୁଛି ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ ନଡ଼ିଆ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଫନୀ ବାତ୍ୟାରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଭାଗ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁ । ସେମାନେ ଗଛ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଲଗାଇଦେଲୁ, ମାତ୍ର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ନାହିଁ । ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ 'ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ'ର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଥିଲା ତାହା ଆଉ ନାହିଁ ।
ସେହିପରି ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ନବକିଶୋର ଦଳାଇ କୁହିଛନ୍ତି, "ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଆମର ଏଠି ବାତ୍ୟା ବହୁ କ୍ଷତି କରିଛି । ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି, ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ୭୦ ଭାଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଆମର ବାତ୍ୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି । ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଅମଳ କମି ଯାଇଛି । ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବାରିରେ ୧୦/୨୦ଟି ଗଛ ଥିଲା । ଏବେ ସେ ଭଳି ନାହିଁ ।"
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ନେଇ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମହାରଣା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କୋକନଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ (ସିଡିବି) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଗତବର୍ଷଠାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ନୂତନ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରିହାତି ଦରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ତେବେ ନୂଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀକୁ ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ମହାବାତ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଅତିକମରେ 7/8 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ ଫଳ ଧରିବା ପାଇଁ । ଏହି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେତିକି ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କିଛି କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଆଉ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନଡ଼ିଆ ଫାର୍ମ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଚାରା ଯୋଗାଇଦେଉଛୁ ।
ନଡ଼ିଆ ଚାଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେମିତି ହେଲା ଏନଆରଜିଏସ, ସିଡିବି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ । ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅଛି । ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରି ବହୁତ ଲାଭବାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ପଇଡ ଉପରେ ବେଶି ଚାହିଦା ରହିଛି । ନଡ଼ିଆର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରେରଣା; ଅଭାବ ସହ ଲଢି ପାଇଲେ ସଫଳତା, ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMSରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବେ ସୁନା ପୁଅ ସୋମନାଥ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା