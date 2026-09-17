ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଚାଷ ନିଶା; 30 କିସମ ନଡିଆର ନିଆରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଓଡିଶାକୁ 'କୋକୋନଟ୍ ହବ୍' ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ
ଓଡିଶାର ନଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । 'ଶ୍ରୀଫଳ'ର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି । ଏଣିକି 3 ବର୍ଷରେ ଫଳିବ ନଡିଆ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 17, 2026 at 11:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ମୁଁ ୟୁକେରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭରସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦେଖିଛି । ସେଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏବଂ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ରହିଛି । ଯେପରି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହୋରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ସେହିପରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ (ସଂଗ୍ରହାଳୟ)ରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ।" 'କୋକୋନଟ ମ୍ୟାନ' ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ସତ୍ୟ ତାପସଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ କରିପାରିବେନି, ବାସ୍ତବିକ କେତେ ସୁନ୍ଦିର ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହାଳୟ । କେବଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସେ ଅଟକିଯାଇନାହାଁନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ନଡିଆ ଚାଷର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଏହି ଚାଷ କରି ଚାଷୀ କିପରି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖି ଚାଲିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ବିଦେଶରେ ଚାକିରି, ଭଲ ଦରମା ଓ ସୁଖରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ, ହେଲେ ମନ ଟାଣିଲା ଚାଷ ଆଡକୁ । ଚାଷ ପ୍ରତି ନିଶା ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ବଡ ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ସତ୍ୟ ତାପସ । କେବଳ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହାଳୟ । ଏଠାରେ ରହିଛି ୩୦ରୁ ଅଧିକ କିସମର ନଡ଼ିଆ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଲଭ କୃଷି ସମ୍ପଦ । ମାଟି ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନିଆରା କାହାଣୀ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରେରଣା । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ... ।
ନଡ଼ିଆ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଉଠେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଓ ତା’ର ଫଳ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଯଦି ନଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ଆକାର, ପ୍ରକାର ଓ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ । ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକାରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ‘କୋକୋନଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍’ ବା ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହାଳୟ । ଏଠାରେ ନଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ କିସମ ସହ ଏହାର ଚାଷ, ବ୍ୟବହାର ଓ ବିବିଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତାପସ ।
ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଆକର୍ଷଣ କଣ:-
ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନଡ଼ିଆ । ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ନଡ଼ିଆକୁ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୩୦ କିସମର ନଡ଼ିଆ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ନଡ଼ିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଏଠାରେ ଜାଣିବା ସହିତ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନଡ଼ିଆ ଆଦି ରହିଛି । ତେବେ ପାଖାପାଖି 200 ପ୍ରକାରର ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସଂଗୃହିତ ନଡିଆ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ।
ନଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦେଶ୍ୟ-
ବିଶେଷକରି ନଡ଼ିଆର ବିବିଧତା ଓ ଏହାର ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କୃଷକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଫଳର କେତେ ପ୍ରକାରର ରୂପ ଓ ବିଶେଷତା ରହିପାରେ, ତାହା ସହଜରେ ବୁଝିହେବ । କୃଷି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏଭଳି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ନଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସହ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ନଡ଼ିଆର ଗୁରୁତ୍ୱ, ବିବିଧତା ଓ ଏହାସହ ଜଡ଼ିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ମାଗଣାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ-
ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମତାମତ ନେଇପାରିବେ । କିଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହାରଣ କରୁ ସେ ଲକ୍ଷ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତାପସ ।
ଆମ ରାଜ୍ୟ ନଡିଆର ଭୂମି, 'ଶ୍ରୀଫଳ' ସାଜିବ ଜୀବିକାର ରାହା-
ତାଙ୍କ ମତରେ ନଡିଆ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ନୁହେଁ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନଡିଆ ଚାଷ ହୋଇଆସୁଛି । 2019 ଫନି ବତ୍ୟା ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଓଡିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡିଆ ଚାଷ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ନଡିଆ ଗଛ ମାଟିରେ ଶୋଇଗଲା । ଫଳରେ ନଡିଆ ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ନଡିଆ ଚାଷକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି । 'କଳ୍ପବୃକ୍ଷ' ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ଆଦେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ । ନଡିଆ ଚାଷରୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ନର୍ସରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ । ଓଡିଶାର ନଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ଆମେ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ନଡିଆ ଚାଷର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।
କିଏ ସେ ସତ୍ୟ ତାପସ ?
ସତ୍ୟ ତାପସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ । ବୟସ 42 ବର୍ଷ । ଘର କହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରୀରେ ରହିଥିଲେ । ପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ସତ୍ୟ ତାପସ 8 ବର୍ଷ ଧରି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଗ୍ରହଲୟ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ 18 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାମ । ଆଜି ସେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ ନଡ଼ିଆ-
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 30 ପ୍ରକାରର ନଡ଼ିଆ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ, ଆଣ୍ଡାମାନର ନଡ଼ିଆ, ବାମାନ ପ୍ରଜାତିର ନଡ଼ିଆ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ସିଙ୍ଗାପୁର ମାଲେସିଆ ଆଦି ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନଡ଼ିଆ ।
କୋକୋନଟ ମ୍ୟାନ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା-
'କୋକୋନଟ ମ୍ୟାନ' ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ସତ୍ୟ ତାପସ । ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଚାଷୀ ମନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ କୋକୋନଟ ମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମଧ୍ୟ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରି ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତାପସ ।
କେବଳ ନଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ନଡ଼ିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ-
ତେବେ ସତ୍ୟ ତାପସ କୁହନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସୀମିତ ରହି ନାହିଁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ । ଏପରିକି ନଡ଼ିଆରୁ ତିଆରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ( ବିଭିନ୍ନ ନଡ଼ିଆର ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଦି ) ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତାପସ ।
ଏପଟେ ଫୁଲବାଣୀର ଜଣେ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଆମର ଏତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା । ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସତ୍ୟ ତାପସ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏବେ ପାଖାପାଖି 6 ଏକର ଜମିରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି । ଛୋଟ ଗଛ ଅର୍ଥାତ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଭରପୁର ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ଫଳୁଛି । ଯାହା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର