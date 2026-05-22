CJIଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ CJP, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି

CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଦେଶର ବେକାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପରେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

cockroach janata party getting popular Odisha political parties holding different opinions
CJIଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି (Screengrabs from website)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 22, 2026 at 9:54 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବା CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଦେଶର ବେକାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପରେ ଏବେ ଯୁବପିଢି ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଦେଶର କିଛି ବଛାବଛା ବେକାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କକ୍ରୋଚ ବା ଅସରପା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି CJI । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା CJP ନାଁ'ରେ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୋଇଛି । CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା 30 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ୍ ୱେବସାଇଟ ତିଆରି କରି ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପାର୍ଟିର ଏକ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ମାତ୍ର ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବଢୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା:

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 19.3 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦଳର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବାବେଳେ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ।

CJP ଦଳ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ:
କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । CJP କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ଅବସର ପରେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । UAPA ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । କାରଣ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ । ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବ । ନିଜ ଦଳ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଓ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ରହିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ ।

ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି:
ଜାତୀୟ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ମତାମତ ରଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । Gen-Zର ଏପରି ନୂତନ ପାର୍ଟି ଗଠନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ବେକାରୀକୁ ନେଇ Gen-Z କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି ।"

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ:

ଶଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିବ । ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି । କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିବ । ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୋକେ ବିଜେପି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ । ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛେ । ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସବୁବେଳେ ରହିବ । ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନାହିଁ ।"


କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "Gen-Zର ଉଦାହରଣ ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ସାଧାରଣ ଯୁବକ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ । ଯେତେବେଳେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ । ଭାରତରେ ଆଜି କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଦୟମାନ ହେଉଛି । ଦେଶରେ ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ତା' ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ନଫେରିଲେ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫେରିବେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

