CJIଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ CJP, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି
CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଦେଶର ବେକାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପରେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 22, 2026 at 9:54 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବା CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଦେଶର ବେକାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପରେ ଏବେ ଯୁବପିଢି ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଦେଶର କିଛି ବଛାବଛା ବେକାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କକ୍ରୋଚ ବା ଅସରପା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି CJI । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା CJP ନାଁ'ରେ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୋଇଛି । CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା 30 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ୍ ୱେବସାଇଟ ତିଆରି କରି ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପାର୍ଟିର ଏକ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ମାତ୍ର ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବଢୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 19.3 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦଳର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବାବେଳେ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ।
CJP ଦଳ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ:
କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । CJP କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ଅବସର ପରେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । UAPA ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । କାରଣ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ । ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବ । ନିଜ ଦଳ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଓ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ରହିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ ।
ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି:
ଜାତୀୟ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ମତାମତ ରଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । Gen-Zର ଏପରି ନୂତନ ପାର୍ଟି ଗଠନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ବେକାରୀକୁ ନେଇ Gen-Z କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି ।"
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ:
ଶଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିବ । ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି । କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିବ । ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୋକେ ବିଜେପି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ । ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛେ । ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସବୁବେଳେ ରହିବ । ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନାହିଁ ।"
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "Gen-Zର ଉଦାହରଣ ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ସାଧାରଣ ଯୁବକ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ । ଯେତେବେଳେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ । ଭାରତରେ ଆଜି କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଦୟମାନ ହେଉଛି । ଦେଶରେ ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ତା' ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ନଫେରିଲେ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫେରିବେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର