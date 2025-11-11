ETV Bharat / state

ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 'ସାଗର କବଚ', ସାମିଲ ହେବ ICGS ଗୋପାଳପୁର

2026ରେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ 'ସାଗର କବଚ' ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା । କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ।

ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)
Published : November 11, 2025 at 8:25 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ 'ସାଗର କବଚ' । ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଶିପ ବା ICGS ଗୋପାଳପୁରକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

'ସାଗର କବଚ':

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ଓ ୪ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସଂଯୁକ୍ତ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ 'ସାଗର କବଚ' । ଏହା ଉପରେ ଆଜି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଗୃହ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା 'ସାଗର କବଚ' ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ବୈଠକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସଠିକ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତ୍ୟବ ତୁଲାଇ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।



ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା:

'ସାଗର କବଚ' ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକରେ ସେ ସବୁକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ । ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ କିପରି ଦୂରୀକରଣ କରା ଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ନୌସେନା, ମେରାଇନ ପୋଲିସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାରମିଲିଟାରୀ ବାହିନୀ, ମତ୍ସ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକରୀ, ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତଟ ସୁରକ୍ଷାର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ମତ୍ସ ମିତ୍ର ଓ ସାଗର ମିତ୍ର ସମେତ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଧିବର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ତ୍ଵରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ 'ସାଗର କବଚ' ଅଭ୍ୟାସ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେବ । ଅପାତତଃ ଏହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଶିପ ବା ICGS ଗୋପାଳପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।

କାହିଁକି କରାଯାଉଛି 'ସାଗର କବଚ':

୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁଇଥର ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'ସାଗର କବଚ' ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୪୮୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ରହିଛି । ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 'ସାଗର କବଚ' ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମୁକାବିଲା କରିବା ହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୧୮ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିଭାଗ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ସାଗର କବଚରେ ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀ, ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ମେରାଇନ ପୋଲିସ, ଓଡିଶା ପୋଲିସ, ସିଆଇଏସଏଫ, କଷ୍ଟମ୍ସ, ଇମିଗ୍ରେସନ, ଅଗ୍ନିଶମ, ବନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଆଦି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ନୌବାହିନୀର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସହିତ ସ୍ପିଡ ବୋଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

