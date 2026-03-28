MCL ର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର (MCL) ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି.ସାଇରାମ । ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : March 28, 2026 at 10:28 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି.ସାଇରାମଙ୍କ ତାଳଚେର ଗସ୍ତ। ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର (MCL) ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ । ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଏହି ଗସ୍ତରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ସିଏମଡି ଉଦୟ ଅନନ୍ତ କାଓଲେଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏମ୍ସିଏଲ୍ରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରେରଣ ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏହି ଗସ୍ତର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ କୋଇଲା ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିରାପଦ କୋଇଲା ଖନନ ଚନ ପାଇଁ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ତାଳଚେର କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏହାସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (ATLS) ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଓସିପି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଓସିପିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରଗତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ସେ । ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅଭିନବ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏମସିଏଲକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି.ସାଇରାମ କହିଛନ୍ତି," ଏମ୍ସିଏଲ୍ ସମେତ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନି ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କର୍ପୋରେଟ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ବବୋଧ ତୁଲାଇବାକୁ ଏହା ବଦ୍ଧପରିକର । ସେହିପରି ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଲୋ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (ATLS) ଇତ୍ୟାଦିର ପରିଚୟ । "କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶର 80% ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ।" ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ୟୁନିଅନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ