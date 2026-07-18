CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା: କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର
ମନୋଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 18, 2026 at 3:02 PM IST
CMO FILE MISSING CASE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ଇନକ୍ବାରୀ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଜି (ଶନିବାର) କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ମନୋଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ଏନେଇ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ଫାଇଲ ହଜିଥିବା ନେଇ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଆଧାରରେ ସିଏମଓରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଡାକିଥିବାରୁ ଆମେ ଆସି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ରାଜେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି । ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଣ୍ଡିଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BMS) ଦଫା ୩୦୫, ୩୧୬(୨), ୩୩୮(C), ୨୪୧, ୬୧(୨)(ବି)ରେ ମାମଲା (ନଂ.୪୬୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଲୋକସେବା ଭବନ ଯାଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଏ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ।
୨୦୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ A.S Naidu କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ଏହି ଫାଇଲକୁ CMOକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି SUM ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ଇନକ୍ବାରୀ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୧୮ ମେ' ୨୩ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ସେହି ବର୍ଷ ମେ'୨୪ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର