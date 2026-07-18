ETV Bharat / state

CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା: କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର

ମନୋଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

CMO file missing case Former IT Secretary Manoj Mishra appears at Capital Police Station
CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା: କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 3:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CMO FILE MISSING CASE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ଇନକ୍ବାରୀ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଜି (ଶନିବାର) କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ମନୋଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।



ଏନେଇ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ଫାଇଲ ହଜିଥିବା ନେଇ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଆଧାରରେ ସିଏମଓରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଡାକିଥିବାରୁ ଆମେ ଆସି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମନୋଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ମନୋଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)


କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ରାଜେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି । ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।


ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଣ୍ଡିଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BMS) ଦଫା ୩୦୫, ୩୧୬(୨), ୩୩୮(C), ୨୪୧, ୬୧(୨)(ବି)ରେ ମାମଲା (ନଂ.୪୬୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଲୋକସେବା ଭବନ ଯାଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଏ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ।

ମାମଲାରେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଜି (ଶନିବାର) କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମାମଲାରେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଜି (ଶନିବାର) କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

୨୦୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ A.S Naidu କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ଏହି ଫାଇଲକୁ CMOକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି SUM ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ଇନକ୍ବାରୀ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୧୮ ମେ' ୨୩ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ସେହି ବର୍ଷ ମେ'୨୪ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ-

CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ଘଟଣା; ଆଜି ପୁଣି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ଼

CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

CMOରୁ ଫାଇଲ ଗାଏବ ଘଟଣା; ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ

ସିଏମଓରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫାଇଲ ଗାଏବ ଘଟଣା, ରିପୋର୍ଟ ପୁନଃପ୍ରସ୍ତୁତ ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CMOରୁ ଫାଇଲ ଗାଏବ
FILE MISSING FROM CMO
POLICE INVESTIGATION IN GA DEPT
MANOJ MISHRA CAPITAL POLICE STATION
CMO FILE MISSING CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.